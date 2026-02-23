El Principado pone en marcha ayudas económicas para acompañar en su recuperación a las víctimas de violencia sexual

Ayudas a víctimas de violencia de género. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias pone en marcha un nuevo sistema de ayudas económicas para apoyar en su recuperación a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual.

Con esta medida, el Principado reafirma su compromiso de situar la seguridad, la dignidad y la autonomía de las personas afectadas en el centro de la acción pública, con el fin de garantizar que todas cuenten con un respaldo institucional real y cercano.

Las ayudas, dotadas este año con 100.000 euros, podrán solicitarse a partir de este, martes, 24 de febrero, en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, una vez publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) el decreto que regula su funcionamiento:

https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/02/23/2026-01350....

La prestación está recogida en la Ley de Libertad Sexual, aprobada en 2022, y su objetivo es ofrecer un apoyo económico que acompañe los procesos de reparación y reconstrucción vital de las víctimas.

La cuantía general asciende a 3.420 euros, equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, y podrá incrementarse para quienes tengan personas a cargo o con discapacidad.

La directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, ha subrayado que estas ayudas suponen "una medida de justicia y reparación, porque reconocer el daño sufrido debe tener consecuencias reales y la Administración pública ha de garantizar apoyo y acompañamiento".

Por su parte, la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, ha destacado que esta iniciativa "reafirma la responsabilidad pública de proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual y garantiza que el Principado actúe donde realmente importa, devolviendo seguridad, autonomía y justicia a quienes han sufrido una vulneración tan grave".