El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha presentado este jueves a los ayuntamientos del valle del Nalón la planificación de las obras del Corredor del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha presentado este jueves a los ayuntamientos del valle del Nalón la planificación de las obras para incrementar la capacidad y la seguridad del corredor del Nalón en el tramo comprendido entre el pozo Fondón y el nudo de Ciaño.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, entre las actuaciones figura la iniciada rehabilitación del puente atirantado de Sama, que permitirá incorporar un tercer carril en sentido Oviedo para aumentar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad. De forma complementaria, el Principado acometerá la mejora del enlace de Ciañu, uno de los puntos con mayor intensidad de circulación del corredor del Nalón.

Durante el encuentro con alcaldes de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Caso y Sobrescobio, también se ha detallado la planificación de los trabajos previstos en el puente atirantado, que permitirán recuperar la circulación de vehículos pesados durante la ejecución de las obras una vez que la estructura quede sustentada.

Ambas actuaciones cuentan con consignación en el proyecto de presupuestos para 2027 y dan continuidad a las medidas que el Ejecutivo viene desplegando para reforzar la seguridad y mejorar las prestaciones de la AS-117, principal eje de comunicación para el Valle del Nalón.

El Principado ha explicado que con el objetivo de facilitar las obras y minimizar las afecciones al tráfico durante la sustitución de los tirantes, a partir de enero se instalará una estructura auxiliar provisional bajo el puente.

Una vez completada esta operación, el tablero quedará sustentado íntegramente por la estructura provisional, de modo que los tirantes y la torre central dejarán temporalmente de soportar la carga. Está previsto que esta fase concluya en abril, momento en el que podrá recuperarse el tránsito de vehículos pesados y continuar con el resto de los trabajos de refuerzo.

Tras la redacción del preceptivo proyecto técnico de la segunda fase, la rehabilitación se completará con la instalación de una segunda envolvente metálica en la parte superior de la torre y la sustitución de los 32 tirantes por otros nuevos. Finalizada esta intervención, se retirarán los apoyos provisionales y el puente volverá a apoyarse sobre la torre central y los nuevos tirantes.

EL TERCER CARRIL

La rehabilitación permitirá además aprovechar el espacio disponible en el tablero para habilitar un tercer carril de circulación. Esta actuación mejorará la seguridad en los movimientos hacia Sama y La Felguera y aumentará la fluidez del tráfico en dirección a Oviedo.

Para ello, los actuales pasillos interiores de mantenimiento se transformarán en nuevas pasarelas metálicas exteriores destinadas a las labores de inspección y conservación del puente. Esta solución permitirá liberar espacio para la circulación de vehículos y reorganizar la plataforma, que pasará de disponer de dos carriles a contar con tres, todos ellos con una anchura de 3,5 metros.

El nuevo carril se habilitará en sentido Oviedo y funcionará como un vial central directo hacia la autovía. De este modo, se incrementará la capacidad de la infraestructura y se mejorará la seguridad de los movimientos procedentes del enlace de Ciañu, tanto hacia La Felguera, a través de la carretera Langreo-3, como hacia Sama.

Una vez concluidas todas las actuaciones en el puente, el Principado renovará también el firme de la carretera LA-3 (calle José Álvarez Valdés), desde el enlace del corredor hasta la nueva glorieta de conexión con la calle Pepita Duro.

MEJORA DEL ENLACE DE CIAÑO

De forma paralela a la rehabilitación del puente, el gobierno actuará en el enlace de Ciaño para mejorar la seguridad y funcionalidad de uno de los puntos con mayor volumen de tráfico del corredor del Nalón.

El proyecto, actualmente en fase de supervisión técnica, incluye la construcción de una glorieta que canalizará las salidas procedentes de Pola de Laviana y facilitará la incorporación al corredor en dirección a Oviedo. Esta solución permitirá eliminar los giros a la izquierda y ordenar los movimientos de entrada y salida, reduciendo significativamente las situaciones de riesgo. La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución de 1.311.500 euros y saldrá a licitación a principios de 2027.

Además, se prolongarán los cuatro ramales de intersección para mejorar las condiciones de incorporación y salida del corredor. La intervención permitirá asimismo suprimir los giros a la izquierda en los movimientos procedentes de Oviedo para incrementar la seguridad y la capacidad operativa del enlace.

El proyecto incluye también el refuerzo de la señalización horizontal y vertical, así como la mejora de la iluminación del cruce, con el fin de facilitar la circulación y aumentar la seguridad de todos los usuarios de la vía.