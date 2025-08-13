El Principado presenta los galardones 40 años de Paraíso Natural y lanza un sello conmemorativo

Intervención de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, en la presentación de los galardones 40 años de Paraíso Natural y sello conmemorativo, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

Las candidaturas a los premios podrán presentarse del 1 al 30 de septiembre

GIJÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha presentado este miércoles dos nuevas iniciativas enmarcadas en la celebración del 40º aniversario de la marca Asturias, Paraíso Natural: los galardones 40 años de Paraíso Natural y un sello conmemorativo de Correos.

Así lo ha hecho la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, durante la presentación de las mismas, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Según una nota de prensa del Gobierno autonómico, ambas acciones tienen como objetivo reconocer y proyectar el modelo turístico asturiano, que desde hace cuatro décadas se caracteriza por su apuesta por la sostenibilidad, la autenticidad y el arraigo territorial.

Los premios, de carácter honorífico, distinguirán la labor de personas, empresas e instituciones que han contribuido al desarrollo turístico de Asturias en los últimos 40 años.

Se concederán, en este sentido, en cinco categorías: ámbito empresarial, ámbito asociativo, imagen y comunicación, creación de recursos turísticos y gobernanza pública.

Un jurado compuesto por representantes institucionales, académicos y profesionales del sector valorará criterios como la trayectoria, el impacto social y territorial, la innovación, la notoriedad, la sostenibilidad, la vinculación con zonas rurales y la coherencia con los valores del modelo turístico asturiano. Así, se seleccionarán hasta tres finalistas por categoría,

Los galardones se entregarán en una gala institucional a finales de año. El plazo para presentar candidaturas estará abierto del 1 al 30 del próximo mes de septiembre, mientras que las bases completas pueden consultarse en el apartado de profesionales de la web oficial: turismoasturias.es/profesionales

Durante el acto, también se ha presentado una edición especial de un sello oficial de Correos conmemorativo del 40º aniversario. Según el Principado, este emblema visual resume el espíritu de la marca Asturias Paraíso Natural y estará disponible de forma gratuita desde este próximo jueves en el Centro de Información Turística de Oviedo, en la plaza del Ayuntamiento, y en la tienda de La Laboral en Gijón, hasta agotar existencias.

"El sello es una forma simbólica de que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda llevar un pedacito de Asturias con ella", ha destacado Martínez.

Se ha recordado desde el Principado, también, que estas iniciativas se suman a un amplio programa conmemorativo en el que ya han participado más de 6.000 personas, a través de acciones de marketing en Madrid, Valladolid y Bilbao, y mediante un concurso fotográfico en redes sociales. Las publicaciones relacionadas con el aniversario han alcanzado una audiencia de un millón de personas.

"Este aniversario no es solo una mirada al pasado", ha apuntado Martínez, quien ha opinado que "es un punto de inflexión para seguir apostando por un turismo que genera valor sin perder identidad".

Además, continúa abierto el plazo de inscripción para las Carreras del Paraíso, que se celebrarán este otoño en varios concejos. Estas pruebas deportivas incluirán actividades familiares, música en directo y juegos tradicionales, con el fin de convertirlas en auténticas fiestas populares que celebran el turismo desde lo local.

El programa se completará en los próximos meses con una campaña exterior en Madrid, el Encuentro Internacional de Turismo Rural en Cangas de Onís y, como colofón, la Gala 40 años de Paraíso Natural, en homenaje al sector turístico asturiano.