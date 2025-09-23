El Principado prevé reanudar en 2026 la ampliación del Hospital de Cabueñes

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias prevé reanudar el próximo año la ampliación del Hospital de Cabueñes, una actuación paralizada después de que se resolviera el contrato. Mientras, el hospital gijonés ampliará sus servicios con un nuevo estudio de diagnóstico con la tecnología PET-TAC.

Ha avanzado también el inicio de obras en el centro de salud de Cangas del Narcea y la finalización de las de Vega La Camocha en Gijón, subrayando que estos avances son posibles "porque Asturias ha tenido casi siempre gobiernos de progreso".

Así lo ha señalado este martes el presidente del Principado asturiano, el socialista Adrián Barbón, en la primera de las jornadas del debate de orientación política.

Barbón, que ha destacado el "carácter reformista" de su Ejecutivo, ha subraydado que "no hay un solo apartado en el que este gobierno se haya conformado con verlas venir".

Barbón ha puesto el foco en la salud mental, anunciando que el próximo año enviará a la Cámara una ley específica tras el pacto ya alcanzado, y ha reconocido que "la ansiedad que sacude nuestra sociedad como un temporal" requiere disponer de más recursos profesionales en psicología clínica y psiquiatría.

El dirigente autonómico ha defendido la sanidad pública como "una de las paredes maestras del contrato social", asegurando que su gobierno tiene "meridianamente claro que el fortalecimiento del sistema público es el modo más eficaz de frenar" los intentos de privatización, y ha destacado que la evaluación ciudadana "continúa siendo muy positiva".

Ha reconocido los problemas existentes, especialmente las listas de espera, comprometiéndose a continuar aplicando el plan estructural que "ya nos ha permitido aumentar la actividad y reducir notablemente las demoras". Como ejemplo de calidad asistencial, ha señalado que "nueve servicios del HUCA están entre los mejor valorados de España".

Barbón ha comentado que el Hospital Universitacio Central de Asturias aumentará además su capacidad asistencial con la puesta en marcha de la Unidad de Enfermedades Raras.

En su discurso, Adrián Barbón, ha destacado este martes en el debate de Orientación Política la sensibilidad social de su Gobierno, poniendo el foco en problemas "ocultos o ignorados". "Por primera vez, hemos asignado recursos para la situación de soledad no deseada que sufren más de 31.000 personas", ha afirmado.

Barbón ha explicado que la Consejería presentará este otoño la Estrategia contra la soledad no deseada y ha puesto como ejemplo de compromiso social la respuesta a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). "En junio fueron adjudicadas las obras del centro especializado de Oviedo, que será junto con otro en Extremadura el primer equipamiento público de este tipo en España", ha señalado.

MIGRANTES

En materia de inmigración, el presidente asturiano ha defendido una postura humanitaria, comprometiéndose a acoger "un máximo de 144 menores inmigrantes por humanidad y solidaridad". "Ante niños y niñas sin recursos lejos de sus familias, no se les puede criminalizar ni cerrarles la puerta", ha manifestado.

El dirigente autonómico ha reconocido que tienen "muchísima tarea pendiente" en áreas como dependencia y modelo residencial. Sin embargo, ha subrayado que seguirán trabajando en otras necesidades como "mejorar la atención a la infancia y adolescencia", para lo que han presentado una Estrategia de derechos y preparan una nueva Ley.

Barbón ha concluido su intervención reafirmando que estas políticas "fortalecen España" desde la solidaridad y el compromiso social, poniendo en valor el trabajo de su Gobierno para visibilizar y atender problemas sociales habitualmente olvidados.