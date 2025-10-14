El Principado prioriza la inversión en un nuevo horno de tecnología avanzada y bajas emisiones en Saint-Gobain Glass

"Queremos que se garanticen unas condiciones dignas de empleo, tanto estable como de calidad, para los trabajadores", destaca Borja Sánchez

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha confirmado este martes en la Junta General que el Gobierno asturiano mantiene contactos directos con la dirección de Saint-Gobain y ha subrayado que la prioridad es garantizar la inversión en un nuevo alto horno de tecnología avanzada y bajas emisiones en la planta de Avilés, para garantizar la continuidad de la división de Glass, tras el cierre de la línea de Sekurit.

Según ha detallado en comisión parlamentaria, el Principado ha constituido un grupo de trabajo específico, en el que ya se ha celebrado una primera reunión con presencia de representantes de Saint-Gobain, el Ayuntamiento de Avilés, y los viceconsejeros de Industria e Infraestructuras, bajo la coordinación de la Oficina Económica. Su objetivo es "coordinar competencias y acelerar decisiones" para facilitar la implantación del nuevo horno.

Durante su respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, el consejero ha explicado que el horno actual "está llegando al final de su vida útil", por lo que resulta "fundamental evitar retrasos" que puedan comprometer el futuro de la factoría. Aunque no ha ofrecido una fecha concreta, Sánchez ha insistido en que la inversión debe ejecutarse "cuanto antes".

Sánchez ha indicado además que la iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, que ha trasladado su intención de respaldar esta inversión con una horquilla estimada de entre 120 y 140 millones de euros, procedentes de fondos europeos del PERTE de Descarbonización.

Respecto al clima laboral en la planta de Avilés, la diputada Covadonga Tomé alertó del malestar existente tras la propuesta de la empresa de un nuevo convenio colectivo con recortes salariales del 20% y pérdida de beneficios sociales. Tomé cuestionó la compatibilidad entre esta medida y los más de 7.200 millones de beneficios obtenidos por el grupo en 2024, así como su petición de ayudas públicas.

El consejero respondió que el Gobierno regional seguirá de cerca las negociaciones laborales y dejó claro que el Ejecutivo "apostará por que se garanticen condiciones laborales dignas, estables y de calidad" para la plantilla del centro.