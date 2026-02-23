El Principado promueve la internacionalización de las compañías de artes escénicas en el marco de Feten

Encuentro profesional de artes escénicas de compañías asturianas, Feten, LAboral Ciudad de la Cultura (Gijón). - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha participado este lunes en el encuentro profesional de artes escénicas de compañías asturianas en el marco de Feten, en Gijón.

El citado encuentro se trata de una acción estratégica de promoción del sector desarrollada en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

La actividad, impulsada por la Consejería, ha congregado a unos 300 programadoras y programadores acreditados en Feten, lo que consolida un espacio específico para visibilizar la creación escénica asturiana dirigida a la infancia, la juventud y el público familiar.

En el encuentro, una decena de compañías se han presentado ante el público profesional, al que han ofrecido una panorámica plural de lenguajes y formatos.

Se trata de LaPieza, Luz de Gas, Higiénico Papel, La Sonrisa del Lagarto, Yheppa Títeres, Meraki Cía, Mago Martín-Doble M, Cía. Adrián Conde, Teatro del Cuervo y VA. Verdeyazul.

Sus propuestas abarcan desde el teatro contemporáneo y la dramaturgia de creación propia hasta la danza, el teatro de objetos, los títeres, la magia, las instalaciones inmersivas y los espacios de juego participativo.