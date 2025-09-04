El Principado refuerza con 240.000 euros en ayudas los servicios de apoyo a emprendedores en los semilleros de empresas

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha sacado una nueva convocatoria de ayudas por importe de 240.000 euros destinadas a la red autonómica de semilleros de empresas. Esta línea de subvenciones está destinada a los centros de empresas públicos.

El objetivo de este programa, gestionado por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), es "estimular la actividad económica mediante el impulso de los semilleros de empresas que asesoran y acompañan a los emprendedores en las primeras fases de sus proyectos de negocio".

Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en las presentes bases los centros de empresas cuya titularidad corresponda a entidades locales, cámaras oficiales de comercio, sociedades de capital mayoritariamente público y entidades sin ánimo de lucro. Las solicitudes podrán presentarse desde mañana y hasta el 30 de septiembre.

Este tipo de ayudas canalizadas a través de los centros de empresas integrados en la Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado (Aceppa) ha logrado impulsar 1.806 compañías y consolidar otras 4.331 en cuatro años. Los sectores vinculados a la tecnología, el asesoramiento empresarial, la salud y la educación son los que concentran el mayor crecimiento emprendedor.