El Principado refuerza la conservación de las cuevas de Tito Bustillo y Ardines

Cueva - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha sacado a licitación el proyecto de sustitución y adecuación de las instalaciones eléctricas de la cueva de Tito Bustillo, la cueva de Ardines y el edificio de recepción de visitantes, con un presupuesto total de 268.348,09 euros.

Según ha informado el Gobierno asturiano este jueves, la obra se enmarca en una estrategia sostenida de intervención pública en el entorno cultural de Ribadesella, orientada a la mejora de los equipamientos y a la preservación del patrimonio.

La renovación de las instalaciones eléctricas permitirá mejorar las condiciones de conservación del arte rupestre, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Patrimonio Mundial por la Unesco, al tiempo que se actualizan unas infraestructuras esenciales para la protección del yacimiento. La actuación contribuirá de manera directa a la preservación de las pinturas prehistóricas y del conjunto arqueológico.

El proyecto contempla la adecuación integral de las instalaciones, la sustitución de los sistemas de iluminación del aula de visitantes y de la cueva de Ardines por tecnología LED de bajo impacto ambiental, el refuerzo del alumbrado de emergencia y la dotación al personal de linternas profesionales específicas para las visitas guiadas. Estas medidas permitirán reducir la proliferación de microorganismos asociados a sistemas de iluminación inadecuados y mejorar la experiencia de visita sin comprometer la conservación.

Todas las actuaciones se desarrollarán bajo supervisión arqueológica especializada, garantizando en todo momento el máximo respeto al yacimiento y a sus valores patrimoniales.

El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses y los trabajos se llevarán a cabo una vez finalizada la temporada alta de visitas, con el objetivo de compatibilizar la conservación del patrimonio con la actividad turística y cultural del enclave. El procedimiento de adjudicación prioriza criterios de calidad, eficiencia energética y solvencia técnica.