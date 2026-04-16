El Principado refuerza la proyección de la La Vuelta a Asturias

Gimena Llamedo, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha destacado este miércoles el valor estratégico de la Vuelta a Asturias 2026, cuya retransmisión en directo volverá este año a la Televisión del Principado de Asturias (TPA). Una decisión que, a su juicio, refuerza la proyección exterior de Asturias y consolida esta cita deportiva como una inversión en deporte, turismo e imagen de marca.

El Gobierno de Asturias destina más de 280.000 euros a La Vuelta a Asturias: 210.000 para recuperar la retransmisión televisiva, 62.500 a través de Turismo Asturias y 9.000 para la promoción de la marca Alimentos del Paraíso.

Durante la presentación oficial, celebrada en Oviedo, Llamedo ha reafirmado el compromiso firme, sostenido y estratégico del Ejecutivo autonómico con una prueba "que conecta territorio, proyecta imagen y genera oportunidades".

También ha indicado que la cita forma parte de la identidad deportiva y cultural de la comunidad: "La Vuelta a Asturias es mucho más que una carrera ciclista: es patrimonio, memoria y futuro".

La edición de 2026 contará con cuatro etapas, que mostrarán la diversidad paisajística y cultural asturiana, desde las principales ciudades hasta concejos rurales, atravesando la costa, valles y montañas. Un trazado diseñado para mostrar el territorio y reforzar la imagen de una comunidad cohesionada y conectada, según ha informado el Gobierno asturiano.

La primera etapa unirá Oviedo y Benia, enlazando la capital con el interior oriental y el entorno de los Picos de Europa. La segunda jornada partirá de Llanes y finalizará en La Pola (Lena), para conectar el litoral del oriente con las cuencas mineras y la montaña central. La tercera recorrerá el occidente, entre As Figueiras y Vegadeo, con lo que pondrá en valor concejos rurales de alto valor natural y patrimonial vinculados a la Reserva de la Biosfera del río Eo, Oscos y Terras de Burón. La cuarta y última etapa saldrá de Lugones y concluirá en Oviedo, un recorrido metropolitano y simbólico.

Llamedo ha puesto en valor que Asturias reúne "condiciones únicas para el ciclismo", con una geografía exigente y paisajes que forman parte del imaginario ciclista internacional, y ha destacado el auge del cicloturismo como un sector en crecimiento que genera actividad económica y empleo en todo el territorio.

En este contexto, la vicepresidenta ha incidido en la importancia de recuperar la retransmisión en directo de la Vuelta a Asturias. "La emisión permite acercar la carrera a la ciudadanía y proyectar al exterior nuestros concejos, nuestros paisajes y nuestra identidad", ha señalado. Igualmente, ha considerado que esta decisión "refuerza la visibilidad de la prueba y es una inversión en deporte, turismo, imagen de marca y orgullo colectivo"

La vicepresidenta ha agradecido el trabajo de la organización, de los equipos participantes y de las instituciones implicadas, y ha reafirmado que el Principado seguirá apoyando una competición que "conecta pasado, presente y futuro, une generaciones y territorios, y contribuye a construir una Asturias visible, ambiciosa y cohesionada".