El Principado renueva su portal corporativo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha creado una nueva versión del portal corporativo asturias.es, en el marco de su plan global de modernización digital. Según ha informado el Gobeirno asturiano, esta transformación refuerza la relación entre la Administración, la ciudadanía y las empresas, y se alinea con el compromiso del Ejecutivo de ofrecer servicios públicos más accesibles, eficientes y centrados en las personas.

La actualización del portal forma parte de una estrategia integral que incluye iniciativas como la plataforma miPrincipado, diseñada para ofrecer un espacio personalizado donde gestionar trámites, notificaciones y servicios digitales.

Según el Gobierno regional, la nueva versión de asturias.es presenta una imagen renovada acorde con la identidad digital institucional y una arquitectura de la información reorganizada para mejorar la navegación.

Entre las principales novedades destacan la simplificación de menús y eliminación de duplicidades; estructuración de contenidos por temas y uso de URLs amigables; y mejora de los buscadores internos, que permite una navegación temática más ágil.

El portal incorpora un diseño optimizado para dispositivos móviles que garantiza su adaptación a cualquier tamaño de pantalla, junto con importantes mejoras en accesibilidad, usabilidad y posicionamiento SEO. Como novedad, se habilita un componente de feedback ciudadano, que permitirá enviar sugerencias y proponer mejoras desde la propia web.

En el ámbito tecnológico, la infraestructura se ha actualizado a la versión más reciente de Liferay DXP, lo que asegura mayor estabilidad, seguridad y capacidad de evolución futura. Con esta renovación, el Principado de Asturias busca dar un "paso decisivo" hacia una Administración "más abierta y digital, que facilita el acceso a la información pública, reduce los tiempos de tramitación y refuerza la confianza y cercanía con la ciudadanía y el tejido empresarial".