El Principado respeta el derecho de los trabajadores del SEPA de reivindicar pero habla de mejoras en la entidad

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, la socialista Rita Camblor, ha dicho este viernes que respeta el derecho de los trabajadores del Servicio de Emergencias de Principado de Asturias (SEPA) a plantear las reivindicaciones que consideren, pero ha insistido en que el Ejecutivo asturiano ha impulsado mejoras en la entidad, tanto en contrataciones de material como en contrataciones.

"El apoyo de los que estamos aquí sabéis que lo tenéis, nunca lo pongáis en cuestión", ha dicho a los bomberos que acudieron como público a la comisión parlamentaria en la que participaba Camblor.

La dirigente asturiana ha comparecida, a petición del PP, en la Comisión de Presidencia para informar de todo lo relacionado con las contrataciones en el SEPA. Ha estado acompañada por el gerente de la entidad, Óscar Rodríguez.

Buena parte de las preguntas de la oposición se han centrado en el malestar y las movilizaciones de trabajadores del SEPA que mantienen una acampada de protesta frente al parque de La Morgal y han protagonizado diferentes concentraciones. Piden una reorganización del servicio.

Camblor ha dicho que las puertas del Principado "están abiertas" y que se están intercambiando propuestas con los trabajadores. Ha puesto en valor los acuerdos alcanzados en los últimos años.

No obstante, la Consejera ha recordado que a los representantes del Principado les guía el principio de "responsabilidad", no solo a la hora de garantizar la seguridad de los trabajadores y la población, sino también a la hora de administrar servicios públicos.

Ha admitido que a ella por supuesto que le gustaría que pudiese existir una especie de "artículo 33" por el que incorporar cien bomberos más. Pero ha recordado que tienen que regirse por los condicionantes presupuestarios en una legislatura atípica, en la que buena parte de los recursos tuvieron que dedicarse a la crisis del COVID-19. En cualquier caso, ha insistido en que su disposición es la de seguir aumentando personal en el SEPA. Además ha recordado a los trabajadores que pueden beneficiarse de la ley de Empleo Público aprobada recientemente en Asturias para mejorar sus condiciones.

Una de las cuestiones de las que se quejan los trabajadores es que el mínimo de tres personas para realizar actuaciones es insuficientes. Óscar Rodríguez ha dicho que actualmente se está dando prioridad a contar con más efectivos en las horas en las que más incendios urbanos y salvamentos se producen, en la franja horaria central. Ha mostrado en la Comisión unos gráficos el periodo 2015-2022 al respecto.

CAMIONES PARADOS

Los grupos de la oposición han preguntado por los nuevos camiones para el SEPA que fueron presentados en el mes de enero en el Centro Niemeyer, en Avilés, que supusieron un gasto de más de cinco millones y que actualmente están parados en La Morgal.

El gerente del SEPA ha explicado que lo que ha ocurrido es que el fabricante de los camiones ha propuesto a la entidad reprogramar la centralita electrónica en materia de seguridad sin coste alguna, por lo que se están enviando los camiones de dos en dos para tal fin. Una vez de vuelta, se irán repartiendo por los parques y podrán ser utilizados, tras formar al personal para su utilización.

Posteriormente, el portavoz parlamentaria de Podemos, Rafael Palacios, ha preguntado a Rodríguez si no era también cierto que los camiones tenían defectos técnicos, como la instalación de la grifería fuera de la carrocería.

Óscar Rodríguez ha admitido que esa circunstancia ha sido puesta de manifiesto, pero ha dicho que no impide el funcionamiento de los camiones. No obstante, ha comentado que la reparación de ese aspecto no va a tener ningún coste para el SEPA.

SESIÓN TENSA

La última sesión de la Comisión de Presidencia de la presente legislatura se desarrolló en un ambiente tenso, ya al principio cuando desde la Mesa de la comisión se obligó a los bomberos a retirar unos folios que mostraban con lemas como 'bombero barato'.

En el transcurso de las intervenciones, la socialista Noelia Macías, que hacía las veces de presidenta tuvo que llamar la atención en varias ocasiones a los bomberos por aplaudir las críticas de la oposición, argumentando que no era algo permitido por el Reglamento del parlamento asturiano. No obstante, no les desalojó.

De hecho, la mayoría de los bomberos presentes terminaron yéndose en señal de desacuerdo cuando la portavoz del PSOE, Lidia Fernández, comenzó su turno de fijación de posición pidiendo disculpas a la ciudadanía por el "espectáculo" vivido.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Las explicaciones de Camblor y Rodríguez no convencieron a la oposición, que se mostró muy crítica con la gestión del SEPA. En una sesión en la que no hubo representantes de IU, Vox o Grupo Mixto, el primero en fijar posición fue el diputado del PP Pablo Álvarez-Pire, quien exigió una "reforma absoluta" en el SEPA para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía.

"Falta personal", ha insistido Álvarez-Pire, quien ha recordado a la Consejera su responsabilidad en caso de que un día ocurra algo grave. Ha añadido que esta no es una cuestión ideológica y para demostrarlo, ha señalado que en este asunto él y el diputado de Podemos Rafael Palacios van "de la mano". En cuanto al asunto de los camiones, el representante del PP lo ha tildado de "vergüenza" y ha acusado al Gobierno socialista de solamente buscar una fotografía.

Por parte de Ciudadanos ha intervenido Manuel Cifuentes, quien ha coincidido en que hay "mucho por hacer" en el SEPA en un problema que "no es nuevo" y ha dicho que el sistema en red que utiliza el Principado "no funciona".

Rafael Palacios (Podemos) ha exigido que se atiendan las reivindicaciones de unos trabajadores que "se juegan la vida". Ha considerado una "vergüenza" que tengan que estar manifestándose para conseguir garantizar la seguridad y la eficacia del servicio del SEPA.

El parlamentario de Foro Asturias y presidente de Suma Principado, Pedro Leal, ha intervenido para pedir a Camblor que destituya a la dirección actual del SEPA, empezando por Óscar Rodríguez.

Distinto ha sido el sentido de la intervención de la diputada del PSOE Lidia Fernández, que ha recordado a los grupos de la oposición que se han creado 35 plazas. Además, ha insistido en que se ha venido trabajando en mejorar los recursos y las condiciones y que en el SEPA se garantiza actualmente la seguridad y la eficiencia.