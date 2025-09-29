El Principado respeta las reivindicaciones de los médicos y dice que continuará dialogando

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha mostrado este lunes su "respeto absoluto" por las reivindicaciones de los distintos empleados públicos, incluidos los médicos que tienen convocada una huelga para este viernes.

Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido preguntado por el desacuerdo entre Gobierno asturiano y Sindicato de Médicos Profesional (Simpa) en relación a los servicios mínimos.

Ha comentado que el Ejecutivo mantiene la "mano tendida" encaminada al "diálogo" para llegar a acuerdos. Ha afirmado que la Consejería de Salud está trabajando en ese "diálogo activo" para llegar a acuerdos y evitar el conflicto. "Hay medidas concretas encima de la mesa y vamos a dejar que continúe el diálogo y las negociaciones", ha insistido.