El Principado señala la dificultad de cambiar el calendario de la educación 0-3

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, ha señalado este jueves la dificultad que conllevaría cambiar el calendario de la educación de 0-3 años en la red pública. Lo ha hecho tras convocar a los periodistas mientras se estaba desarrollando en Oviedo una manifestación de las educadoras convocada por UGT, CSIF, CCOO y Usipa. Una de sus principales reivindicaciones es la de tener un calendario como el resto de etapas educativas.

"Estamos hablando de un servicio en el que hay unos intereses por parte de las técnicas de educación infantil y otros intereses también por parte de la conciliación familiar, por parte del colectivo a quien va dirigido el servicio que nunca debemos perder de vista", ha advertido Ledo.

Además, ha comentado que ya hay disponibles una serie de días no lectivos. "Si no me equivoco son 17 los días no lectivos que están en el calendario escolar que está publicado en Educastur en este momento, relativo a la etapa de educación infantil", ha indicado.

Concluye Ledo que ya existe ya un "margen importante" en cuanto al calendario con los días no lectivos y con los días de libre disposición que cuentan estas trabajadoras para dar solución a sus necesidades.

No obstante, y a pesar de las dificultades que puedan existir, Ledo ha dicho que está dispuesta a "escuchar" las reivindicaciones que puedan plantear los sindicatos.

"Mi puerta está abierta", ha dicho, después de reconocer que este jueves ha sido un día "triste" porque se trata de la primera huelga que vive como consejera.

Se ha mostrado sorprendida de que los sindicatos no estén satisfechos con la última propuesta del Gobierno asturiano, que les han entregado por escrito.

En cuanto a la carrera profesional, el complemento económico que se otorga en la Administración asturiana, Eva Ledo ha dicho que ese es uno de los compromisos adquiridos. "Nos hemos comprometido a establecer el encuadramiento en la carrera profesional, lógicamente a través de la mesa de diálogo; hay que llevarlos a la Mesa General, en la que tienen que hacerse firmes", ha comentado la dirigente asturiana, que comparece en la tarde de este jueves en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA).

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

El Gobierno asturiano ha proporcionado unos datos relativos al seguimiento de la huelga convocada en las escuelas infantiles y ha situado el seguimiento en el 21,7% de las 43 escuelas que forman parte de la red del Principado. Cuarenta trabajadoras habrían secundado el paro.

El porcentaje mencionado excluye al personal con permisos y otras ausencias justificados. Además indican que contabilizan como personas que están trabajando al quienes cumplen con servicios mínimos.