El Principado somete a consulta pública los decretos de equidad educativa y funcionamiento de los centros

Archivo - Alumnos con una profesora. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado abre desde mañana y hasta el día 30 de diciembre el periodo de consulta pública previa del decreto por el que se regulará la equidad y la inclusión en el sistema educativo. También se encuentra a consulta ciudadana hasta el 27 de diciembre el futuro decreto que establecerá la organización y el funcionamiento interno de los centros.

El decreto de equidad, que será de aplicación en todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, toma como base un documento que la Consejería de Educación tenía ya elaborado para su aprobación. Sin embargo, ahora incorporará varias modificaciones recogidas en el pacto 'Asturias Educa', que el Principado firmó en julio pasado con cuatro organizaciones sindicales.

Con posterioridad, se mantuvieron dos reuniones de trabajo monográficas con los sindicatos, presididas por la consejera Eva Ledo, para elaborar un esquema con los puntos prioritarios, como la definición de perfil de los profesionales, la dotación de los recursos humanos, la coordinación o la terminología.

La principal novedad del futuro decreto consistirá en la regulación de una dotación básica, en todos los centros y atendiendo al número de unidades, de las especialidades de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) para su integración en la plantilla orgánica.

Además, en él se va a aprovechar para modificar el decreto autonómico regulador de la orientación educativa y profesional, de diciembre de 2014, para, al menos, añadir ese perfil en los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) y dotar de un orientador u orientadora por cada 350 estudiantes en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. La previsión es que el decreto de equidad esté disponible para septiembre de 2026.

Por su parte, se inicia también la tramitación del decreto que establece las normas de organización y funcionamiento de los centros públicos que imparten educación básica, Secundaria, educación especial y enseñanzas de régimen especial no superiores en Asturias. Este compromiso forma parte del Acuerdo para la mejora de la enseñanza pública, rubricado en septiembre de 2024 con cinco organizaciones sindicales.

MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE 2001

Este decreto modificará las resoluciones de agosto de 2001, suscritas entonces por la Consejería de Educación y Cultura. El nuevo documento incluirá unas cuestiones básicas y generales, así como un anexo para cada tipología de centro, excepto para aquellos que ya poseen su propia normativa.

Las previsiones pasan por disponer de un texto base para el primer trimestre 2026, iniciar la tramitación en mayo y que el decreto pueda entrar en vigor durante el curso escolar 2026-2027.