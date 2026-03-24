El Principado suspende el expediente sancionador por el edificio construido en La Barquerina

Archivo - Viviendas de La Barquerina (Villaviciosa). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRSS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha dictado una resolución, notificada este lunes al Ayuntamiento de Villaviciosa, por el que se acuerda "la suspensión de la tramitación del procedimiento sancionador instruido, hasta tanto en cuanto, por parte de la Demarcación de Costas se resuelva la modificación del deslinde en los términos propuestos por esta Administración".

Según ha informado el Ayuntamiento de Villaviciosa, de este modo el Principado da el primer paso administrativo para revertir la situación creada, tras las actuaciones de la Demarcación de Costas que conllevaron la paralización del proceso de entrega de las viviendas construidas y la apertura del expediente sancionador por la construcción del edificio propiedad de Promociones y Construcciones José González.

En la resolución se indica, que con la nueva propuesta de deslinde, actualmente en información pública y que ya ha sido notificada a las administraciones para informe "el edificio objeto del presente procedimiento sancionador se sitúa en el tramo afectado por la modificación de la servidumbre de protección propuesta e incoada por la Demarcación", y "se considera acorde a los términos legales planteados".

No obstante, se ha solicitado con fecha 16 de marzo de 2026, información a Costas sobre "el nivel de afección que la modificación de la servidumbre de protección en tramitación tiene sobre dicho edificio, tanto bajo rasante como sobre rasante".

Aunque ahora es necesario que se emita dicho informe, el arquitecto municipal, ya ha comprobado que el edificio construido en la parcela edificada propiedad de Promociones y Construcciones José González, y que fue objeto del expediente, queda fuera de la línea de servidumbre que resulta de la modificación tramitada por el Ministerio, a solicitud del Principado y del Ayuntamiento