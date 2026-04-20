El Principado trabaja para aplazar y fraccionar las deudas de quienes hayan percibido SSB y IMV

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peléz, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo trabaja en un decreto que permita aplazar y fraccionar las deudas, sin necesidad de garantías, de los perceptores del Salario Social Básico (la prestación asturiana para los más vulnerables) a quienes se está reclamando dinero por haber recibido por el mismo periodo cantidades del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El motivo de que se esté reclamando ese dinero a los perceptores es que recibieron un pago "duplicado", según ha señalado Peláez, algo que atribuyó a la actividad administrativa.

Así, ha explicado que lo que sucedió es que en el momento que se aprobó la ley del IMV los perceptores del SSB tenían la obligación de solicitar la prestación estatal. Pero no dejaron de cobrar el SSB. Cuando se les reconoció el derecho a cobrar el IMV se les pagó con carácter retroactivo, con lo que hubo periodoso en los que acumularon el cobro de SSB y de IMV. Ahora se les reclama el dinero que percibieron de más.

"El Gobierno es especialmente consciente de la situación de enorme incertidumbre que ha generado la propia actividad administrativa en un colectivo especialmente vulnerable", ha comentado Peláez, que ha dicho que su Consejería trabaja junto a la de Derechos Sociales para poner en marcha un decreto "con la máxima celeridad" que permita facilidades en la devolución.

"Tomaremos las medidas necesarias para aliviar esa incertidumbre en este colectivo, como digo, especialmente vulnerable", ha avanzado Peláez.