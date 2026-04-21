El Principado trabaja en una ley para regular el sistema autonómico de museos y colecciones

Vanessa Gutiérrez - WEB DE LA JGPA
OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha confirmado este martes que el Ejecutivo trabaja para impulsar una nueva ley que regule el sistema autonómico de museos y colecciones.
En una comisión parlamentaria y a preguntas del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, Gutíerrez ha explicado que se implantará un registro administrativo de esas colecciones y se declarará algunos de estos museos o colecciones de interés autonómico.
La nueva ley de centros museísticos de Asturias buscará actualizar la normativa en la materia, dado que la normativa actual de referencia en Asturias es del año 1991.
Adrián Pumares, por su parte, ha señalado la necesidad de un organismo de coordinación que vele por las buenas prácticas en esta materia. Además, se ha mostrado preocupado por que la gestión de museos importantes termine recayendo en organismos externos.