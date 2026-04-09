El Principado ultima soluciones técnicas para mejorar la seguridad y la funcionalidad del corredor del Nalón

Reunión de Alejandro Calvo con alcaldes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este jueves de que ultima las soluciones técnicas que permitan mejorar la funcionalidad e incrementar la seguridad del corredor del Nalón entre Sama (Langreo) y La Pola de Llaviana.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha expuesto a los cinco alcaldes de la Mancomunidad del Nalón las primeras conclusiones del estudio técnico de alternativas encargado por su departamento, tal y como se había comprometido en el parlamento autonómico.

La propuesta abarca una batería de actuaciones que buscan incrementar entre un 15 y un 30% la capacidad actual de la vía gracias a la intervención en ocho de sus enlaces y la creación de carriles adicionales, que permitirían disponer de un tercer carril en buena parte del recorrido.

Además, facilitar las incorporaciones y salidas en los nudos de conexión llevará aparejada una mayor fluidez de la circulación y una mejora sustancial de las condiciones de seguridad.

El planteamiento formulado por los técnicos realiza un análisis modular, es decir, por tramos. Así, identifica los puntos con mayores necesidades de mejora y plantea actuaciones recomendadas para cada uno de ellos.

Asimismo, define los condicionantes y limitaciones que existen a lo largo del recorrido, como la traza ferroviaria, la proximidad del cauce del río Nalón o el volumen de edificaciones existentes. La definición de soluciones pasa por minimizar las afecciones en todo lo posible para establecer alternativas razonables y viables.

Los enlaces sobre los que está previsto intervenir serían el de La Felguera; Ciañu; L'Entregu; Salida al centro comercial Valle del Nalón; Enlace de Sotón; Enlace de Sotrondio; Enlace de Carrio; y el enlace de Pola de Laviana.

La previsión es que la primera de las actuaciones sea sobre el nudo de Ciañu y la redacción del proyecto se licite este año. El enlace se encuentra en el punto kilométrico 6 de la AS-117, donde se plantea dar continuidad a los cuatro carriles de salida e incorporación para aprovechar la disponibilidad de terrenos contiguos.

Según el Principado, los trabajos permitirán aumentar la capacidad, la seguridad y la fluidez del tráfico en uno de los puntos en que los estudios técnicos detectan la necesidad de acometer mejoras. También se reforzará la iluminación para aumentar la visibilidad en este nudo viario. La propuesta persigue eliminar giros directos conflictivos en el corredor y jerarquizar movimientos para separar tráficos locales y de paso.

El estudio se basa en criterios técnicos relevantes, como la atención al tráfico pesado, la integración urbana y ambiental de las actuaciones, la capacidad de minimizar expropiaciones y afecciones al dominio público hidráulico, así como el respeto al entorno del valle y a la ribera del Nalón.