El Principado ve difícil que las empresas rechacen instalarse en la Zalia por los retrasos en la subestación

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro - EUROPA PRESS

"Vamos a seguir luchando por que vaya a seguir avanzando", afirma Barbón del Corredor Atlántico

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha apuntado este jueves en Gijón, sobre los retrasos en la subestación eléctrica de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia), que es muy difícil que algunas empresas desechen instalarse por este motivo.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante una visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Barbón ha recalcado que cuando llegaron al Gobierno se encontraron con una situación de bloqueo, de deuda, y se ha conseguido refinanciar, con lo que se ha solucionado, "con independencia de las cuestiones energéticas, que es algo que se tiene que garantizar", ha dejado claro. Incluso ha incidido en que próximamente van a salir adjudicadas las primeras parcelas.

Ha incidido, también, en que lo que Asturias reclama es una solución energética. A su juicio, es fundamental que el anillo eléctrico se refuerce, especialmente porque se va a un sistema de producción basado precisamente en las energías limpias o la energía eléctrica, por lo que se va a necesitar más.

CORREDOR ATLÁNTICO

Con respecto a las opiniones sobre que las inversiones en el Corredor Atlántico se están ralentizando para Asturias, ha negado que eso sea así.

Ha recalcado, a este respecto, que se está ejecutando el Plan de Cercanías, que tiene que ver también con el Corredor Atlántico en las fases previstas, al igual que se invirtieron 4.000 millones de euros en la Variante de Pajares.

"Vamos a seguir luchando por que vaya a seguir avanzando para dar solución a esta cuestión", ha remarcado. Eso sí, ha apuntado que hace tres años no se estaba invirtiendo "absolutamente nada" en el Corredor Atlántico.

Ha matizado, al tiempo, que no es solo lo que se invierte en Asturias, sino en todo lo que tiene ver con este corredor. Barbón ha puesto el ejemplo de que de nada serviría que la inversión se hiciera en Asturias y luego no se pudiera conectar con el resto de zonas del Arco Atlántico.

"El corredor atlántico hoy es una realidad y se ha cambiado la tendencia", ha sostenido el presidente regional, quien ha recalcado que antes solo se invertía en el del Mediterráneo.

"Ahora ya se invierte en el Corredor Atlántico y, por supuesto, las inversiones de Asturias van a ir para adelante", se ha mostrado convencido.

UNIFICACIÓN DE SEDES JUDICIALES

Respecto a la unificación de sedes judiciales en Oviedo, ha señalado que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ya se refirió al tema un día antes.

Dicho esto, ha confirmado que hay una planificación, pero que cuesta sacar adelante porque hay que ordenar todo ese espacio urbanísticamente. Sí que ha resaltado que la Tesorería se sume a la coordinación de todo el espacio. Asimismo, ha apuntado que mientras tanto hay que buscar una solución transitoria y ha agregado que le consta que el consejero está haciéndolo "y está haciéndolo bien", ha apostillado.

DURO FELGUERA

Por otra parte, y referente al preacuerdo alcanzado con Duro Felguera, Barbón ha dicho respetar "mucho" la posición de los trabajadores.

"Que nadie tenga ninguna duda de que el objetivo que tiene el Gobierno de Asturias es seguir apoyando para que la SEPI siga reforzando Duro Felguera para que se salve", ha asegurado el presidente autonómico, quien ha apostado por que las ingenierías tengan una solución en el caso de Asturias y, en este caso, también para que los inversores lógicamente refuercen su compromiso.

CULTURA SIDRERA

Sobre su visita a la Fidma, ha resaltado que se trata de un escaparate del tejido empresarial asturiano y ha destacado que el pabellón del Principado está dedicado a la cultura sidrera, tras su reconocimiento como Patrimonio Material de la Humanidad por parte de la Unesco.

"Asturias es sidrera y eso forma parte de nuestro ADN", ha remarcado el presidente regional, quien ha llamado la atención sobre cómo esta cultura se ha mantenido a lo largo del tiempo.

"Eso tiene mucho que ver con nuestra identidad, la identidad de Asturias que yo tantas veces defiendo, esa identidad que va ligada, además, a la autoestima, y que tiene que ver con cuestiones como la cultura, como la tradición o como las lenguas propias de Asturias", ha reivindicado.

Ligado a ello, Barbón ha tirado de datos económicos para destacar la mejora de la región desde que asumió la Presidencia asturiana, así como de las infraestructuras, a lo que ha puesto de ejemplo la apertura de la Variante de Pajares, la ampliación del número de conexiones aéreas o los 326.000 poseedores ya de la tarjeta Conecta.