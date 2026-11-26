Archivo - Thyssenkrupp Elevator ahora TK Elevator, presenta nueva marca global, TKE - TKE - Archivo

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha asegurado este jueves que el Gobierno autonómico mantiene contactos con la empresa, con el grupo comprador y con los representantes de los trabajadores ante la operación en torno a Thyssenkrupp Elevator (TKE) en Mieres (Asturias), y ha pedido "tranquilidad" mientras se desarrollan las negociaciones.

En declaraciones a los medios en Oviedo, Sánchez ha explicado que el Ejecutivo autonómico sigue de cerca el proceso de adquisición para evitar que tenga impacto no solo en el empleo, sino también en la capacidad de producción de la planta asturiana, a la que ha situado "a primer nivel dentro del grupo".

Asimismo, el titular de Ciencia, Industria y Empleo ha recalcado que el Principado busca contar con "toda la información de primera mano" para garantizar que la operación no perjudique al empleo, sino que permita atraer más actividad al territorio.

Hace una semana, parte de la plantilla de TKE se desplazó hasta Madrid para reclamar garantías de empleo y futuro industrial ante la compra por parte de Kone. Los trabajadores, según informó CCOO entonces, temen que la operación incluya despidos o cierres de centros de trabajo.