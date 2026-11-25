Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una fotografía de archivo - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este miércoles la existencia de "contactos de trabajo" con representantes europeos sobre la posible participación de la Unión Europea (UE) en el diálogo de paz en Ucrania, si bien ha remarcado que los mismos no han dado resultados por ahora, en medio del escepticismo de Moscú sobre el papel que pueda jugar el bloque en el proceso.

"Hay ciertos contactos de trabajo, pero ahora ahora no han sido efectivos, digamos", ha señalado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Así, ha manifestado que "no hay nada concreto" sobre una posible visita de enviados europeos a Moscú.

"Lo único que hemos escuchado fueron declaraciones desde Bruselas sobre que los europeos han decidido no participar en contactos bilaterales. Ese fue el comunicado público", ha reseñado, después de que la Unión Europea (UE) apostara por mantener las conversaciones con Rusia en un formato multilateral.

El propio Peskov cuestionó el martes la participación de Europa en las negociaciones, poniendo en duda el "valor añadido" que su presencia podría tener en la próxima ronda de diálogos, que volverá a tener como sede Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, a la espera de fijar fecha.

Estados Unidos ha abierto la puerta a la participación europea, si bien Rusia justifica que mientras Europa continúe suministrando armas a Ucrania, no puede estar presente. Ucrania, por su parte, alega que su destino está ligado al de Europa, más teniendo en cuenta las fuertes presiones que sigue recibiendo de Washington y Moscú.

En su última cumbre a mediados de mes en Dublín, los líderes de la UE acordaron enviar una delegación formada por representantes de la Comisión y el Consejo Europeo, así como a asesores de seguridad del E5 --Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido--.