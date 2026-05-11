El Principado vincula la rehabilitación de La Malatería al nuevo Plan Estatal de Vivienda que se aprueba este mes

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el jefe de servicio de edificación de la Dirección General de Vivienda, Enrique Escudero, durante la presentación. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha vinculado la financiación de las obras de rehabilitación de La Malatería, en Oviedo, al nuevo Plan Estatal de Vivienda, cuya aprobación, según ha detallado, está prevista para el próximo 21 de mayo en la Conferencia Sectorial de Madrid.

En declaraciones a los medios tras la presentación de la exposición Ideas desde Europa para reinventar La Malatería en el Palacio de los Condes de Toreno, Zapico ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya dispone de 200.000 euros en los presupuestos de este año para la redacción del proyecto. No obstante, el grueso de la inversión para la ejecución de las obras se definirá en las reuniones bilaterales con el Ministerio de Medio Ambiente y Agenda Urbana tras la ratificación del plan estatal.

Zapico ha destacado la "actitud sumamente colaborativa" del Ayuntamiento de Oviedo y de las plataformas vecinales, destacando que gracias a las cesiones municipales de suelo, el Principado proyecta levantar en la capital asturiana unas 335 viviendas en total, sumando las de La Malatería a las previstas en las zonas de Los Campas (270 viviendas) y Pontón de Vaqueros (entre 30 y 35). En este sentido, el consejero ha contrapuesto la disposición del Consistorio frente a la del Ayuntamiento de Gijón que "hace todo lo contrario" para el desarrollo de políticas públicas de vivienda.

Por su parte, el jefe de servicio de Edificación de la Dirección General de Vivienda del Principado, Enrique Escudero, ha puesto en valor la calidad del proyecto ganador del concurso 'Europan' y ha subrayado que la implicación de la asociación de vecinos y su lucha por evitar el derribo del edificio fue determinante para el jurado internacional.

En cuanto al número de viviendas, Escudero ha indicado que la previsión oscila entre las 25 y las 30. Ha advertido que el número final dependerá de cómo se encajen las propuestas del concurso de ideas con la normativa de habitabilidad del Principado y el planeamiento de Oviedo.

Desde la plataforma La Malatería no se tira, su portavoz Ezequiel Echaniz ha mostrado su satisfacción con el diseño seleccionado. "Es el proyecto soñado porque va a abrir el edificio al barrio y será arquitectónicamente emblemático, manteniendo la tradición de lo público", ha expresado.

La exposición con los detalles de la propuesta ganadora y el resto de ideas presentadas al certamen europeo podrá visitarse durante toda esta semana en el Palacio de Toreno.