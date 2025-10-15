El Principado volverá a intentar eliminar la escultura 'Héroes de Simancas', tras encontrar nueva documentación

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano volverá a intentar eliminar por completo la escultura 'Héroes del Simancas' ubicada en una de las fachadas del colegio de La Inmaculada. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha explicado este miércoles que ya intentaron hacerlo en el pasado, pero que el proceso resultó fallido.

En una comisión parlamentaria y a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien ha reclamado la retirada del monumento franquista, Zapico ha revelado que han encontrado recientemente una documentación en la que podrán apoyarse para desmantelar por completo la escultura.

"Yo sigo persistiendo en la idea de que hay que desmantelar lo completo. Y en ese sentido, recientemente encontramos una documentación que creo que nos permite el abrir otra vez un segundo proceso para ver si podemos avanzar con toda la seguridad jurídica para que esto sea así", ha comentado Zapico.

En la misma comisión le han preguntado a Zapico por si tiene pensado adecentar el cementerio de Barcia e incluir algún tipo de elemento para recordar a las tropas moras que participaron en la Guerra Civil.

El dirigente asturiano ha dicho que no, ha dicho que eran mercenarios extranjeros del ejército de Franco que recibieron sepultura digan en su momento y ha insistido en que las memorias de memoria están destinadas a buscar la verdad, la justicia para las víctimas que no han tenido la correspondiente reparación.