El problema de acceso a la vivienda centrará IV Encuentro Nacional de Grandes Ciudades que se celebrará en Gijón

Presentación del IV Encuentro Nacional de Grandes Ciudades, 'Vivienda y Ciudad, emergencia habitacional', que se celebrará en el recinto ferial de Gijón, en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' acogerá, los próximos días 15 y 16, el IV Encuentro Nacional de Grandes Ciudades, que en esta edición lleva por título 'Vivienda y Ciudad, emergencia habitacional' y en el que participarán.

Así lo ha señalado el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, quien ha incidido en que la dificultad para acceder a una vivienda es un problema "grave" que afecta a todas las ciudades.

Ha apuntado, asimismo, que se abordará en este encuentro, ligado a la vivienda, la vulnerabilidad social y la cohesión social. González-Palacios ha remarcado que el Ayuntamiento gijonés está comprometido con eventos como este y con favorecer el acceso a la vivienda.

Junto al edil, han intervenido la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (Cavastur), María José Cuervo, el presidente estatal de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez.

Por parte de Cavastur, su presidenta ha incidido en el derecho a una vivienda digna que viene recogido en la Constitución Española. Por este motivo, ha considerado "indigno" que tantas personas no puedan acceder a una vivienda digna o estén obligadas a emplear un 70, o incluso un 80 por ciento, de sus ingresos a pagar un alquiler o hipoteca.

Para Cuervo, es preciso invertir en la construcción de vivienda pública a precios asequibles. También ha llamado la atención sobre que garantizar una vivienda mejora calidad de vida de las personas y la cohesión social. Ha abogado, como medida de solución, por la colaboración público-privada.

Sobre el Encuentro, ha destacado, entre los ponentes, la participación, el día 15, de la doctora en Economía e investigadora en economía urbana, vivienda y sostebilidad, Montserrat Pareja Eastawey. Tras su ponencia 'El derecho a la vivienda como eje de cohesión urbana y social', se abrirá un debate.

Ese mismo día tendrá lugar, a las 16.30 horas, la mesa de trabajo 'Vivienda y espacio público', que contará con la participación de la arquitecta urbanista Sonia Puente Landázuri.

A continuación se celebrará una segunda mesa de trabajo, bajo el título 'Vivienda, Vulnerabilidad y Cohesión Social', que contará con Manuel Morales, que viene desde Granada y es un gran conocedor de vulnerabilidad en los barrios, según Cuervo.

Ya el domingo, tendrá lugar la mesa de trabajo 'Vivienda y desafíos metrapolitanos', dirigida por Jorge Nacarino. Con todo, ha confiado en que sea una jornada "muy fructífera".

Molina, por su parte, ha resaltado el hecho de que hayan sido capaces, a través de una proposición no de ley, de poner de acuerdo a 313 diputados para reconocer al movimiento vecinal.

Sobre el encuentro, ha augurado que será "muy interesante" y ha reivindicado que la vivienda no sea un negocio. También ha avanzado que, al término del Encuentro, se aprobará la Declaración de Gijón.

Rodríguez, en su caso, ha aludido a la situación "complicada" de la vivienda y al compromiso del Principado tanto con el movimiento vecinal como para favorecer el acceso a la vivienda. Como ejemplo, ha citado la entrega directa de 250 viviendas en alquiler asequible en Gijón, como también harán en otros municipios asturianos.