El problema de acceso a la vivienda centrará IV Encuentro Nacional de Grandes Ciudades que se celebrará en Gijón

El movimiento vecinal reivindica que la vivienda no sea un negocio

Presentación del IV Encuentro Nacional de Grandes Ciudades, 'Vivienda y Ciudad, emergencia habitacional', que se celebrará en el recinto ferial de Gijón, en el Consistorio gijonés.
Presentación del IV Encuentro Nacional de Grandes Ciudades, 'Vivienda y Ciudad, emergencia habitacional', que se celebrará en el recinto ferial de Gijón, en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 12:16

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' acogerá, los próximos días 15 y 16, el IV Encuentro Nacional de Grandes Ciudades, que en esta edición lleva por título 'Vivienda y Ciudad, emergencia habitacional' y en el que participarán.

Así lo ha señalado el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, quien ha incidido en que la dificultad para acceder a una vivienda es un problema "grave" que afecta a todas las ciudades.

Ha apuntado, asimismo, que se abordará en este encuentro, ligado a la vivienda, la vulnerabilidad social y la cohesión social. González-Palacios ha remarcado que el Ayuntamiento gijonés está comprometido con eventos como este y con favorecer el acceso a la vivienda.

Junto al edil, han intervenido la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (Cavastur), María José Cuervo, el presidente estatal de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez.

Por parte de Cavastur, su presidenta ha incidido en el derecho a una vivienda digna que viene recogido en la Constitución Española. Por este motivo, ha considerado "indigno" que tantas personas no puedan acceder a una vivienda digna o estén obligadas a emplear un 70, o incluso un 80 por ciento, de sus ingresos a pagar un alquiler o hipoteca.

Para Cuervo, es preciso invertir en la construcción de vivienda pública a precios asequibles. También ha llamado la atención sobre que garantizar una vivienda mejora calidad de vida de las personas y la cohesión social. Ha abogado, como medida de solución, por la colaboración público-privada.

Sobre el Encuentro, ha destacado, entre los ponentes, la participación, el día 15, de la doctora en Economía e investigadora en economía urbana, vivienda y sostebilidad, Montserrat Pareja Eastawey. Tras su ponencia 'El derecho a la vivienda como eje de cohesión urbana y social', se abrirá un debate.

Ese mismo día tendrá lugar, a las 16.30 horas, la mesa de trabajo 'Vivienda y espacio público', que contará con la participación de la arquitecta urbanista Sonia Puente Landázuri.

A continuación se celebrará una segunda mesa de trabajo, bajo el título 'Vivienda, Vulnerabilidad y Cohesión Social', que contará con Manuel Morales, que viene desde Granada y es un gran conocedor de vulnerabilidad en los barrios, según Cuervo.

Ya el domingo, tendrá lugar la mesa de trabajo 'Vivienda y desafíos metrapolitanos', dirigida por Jorge Nacarino. Con todo, ha confiado en que sea una jornada "muy fructífera".

Molina, por su parte, ha resaltado el hecho de que hayan sido capaces, a través de una proposición no de ley, de poner de acuerdo a 313 diputados para reconocer al movimiento vecinal.

Sobre el encuentro, ha augurado que será "muy interesante" y ha reivindicado que la vivienda no sea un negocio. También ha avanzado que, al término del Encuentro, se aprobará la Declaración de Gijón.

Rodríguez, en su caso, ha aludido a la situación "complicada" de la vivienda y al compromiso del Principado tanto con el movimiento vecinal como para favorecer el acceso a la vivienda. Como ejemplo, ha citado la entrega directa de 250 viviendas en alquiler asequible en Gijón, como también harán en otros municipios asturianos.

