El profesor e investigador David Díaz Tejerina, del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, ha sido seleccionado como uno de los finalistas a Mejor Docente de España - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor e investigador David Díaz Tejerina, del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, ha sido seleccionado como uno de los finalistas a Mejor Docente de España 2026 en la categoría Universidad de los X Premios Educa Abanca.

Según ha informado la Universidad de Oviedo, su nombre figura en el listado oficial publicado por la organización el 15 de octubre. Es el único finalista adscrito a una universidad del Principado de Asturias.

Además destaca la institución académica que la distinción tiene un significado especial porque las candidaturas parten del propio alumnado. Una vez propuestas, los docentes presentan sus méritos generados durante al año académico previo, que son valorados por un comité conforme a un baremo que contempla, entre otros aspectos, las buenas prácticas, la innovación, la formación continua, la investigación y la divulgación educativa.

La selección como finalista reconoce así una trayectoria profesional y los méritos acreditados, aunque la puntuación individual no se conocerá hasta la gala.

Doctor y docente con experiencia en distintas etapas educativas, Díaz Tejerina desarrolla actualmente su labor en la formación inicial de futuros maestros y maestras. Es miembro del grupo de investigación EDAFIDES y trabaja en líneas relacionadas con la educación Física, la actividad física y la salud escolar, la innovación docente y la integración del movimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

"Que sean los propios estudiantes quienes puedan impulsar este reconocimiento es lo más emocionante. Para mí, la docencia supone acompañar, escuchar, despertar la curiosidad y tratar de mejorar cada día. Estar entre los finalistas es una alegría enorme, pero también un estímulo para seguir formándome, investigando y buscando nuevas maneras de ayudar a aprender", ha señalado Díaz Tejerina.

Los nombres de los ganadores se darán a conocer durante la gala del 30 de enero de 2027 en A Coruña, cuando se harán públicas las puntuaciones definitivas de los finalistas de cada etapa educativa.