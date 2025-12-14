El programa de RTVE 'El escarabajo verde' se acerca a Somiedo para ahondar en el acercamiento del oso a núcleos urbanos

Oso Pardo cantábrico retratado en el programa de RTVE 'El escarabajo verde'. - RTVE

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa 'El escarabajo verde', de RTVE, estrena este domingo el capítulo 'El pacto del oso', en el que el equipo se desplaza al Parque Natural de Somiedo para analizar la conducta de este animal, cada vez más cerca de los núcleos urbanos.

El reportaje busca las razones por las que el oso pardo de la cordillera cantábrica se acerca cada vez más a los núcleos urbanos, según ha explicado la Corporación en nota de prensa. La falta de alimento a consecuencia del cambio climático, el abandono rural y los últimos incendios del norte de España son algunas de las causas para entender este cambio de conducta.

En esta entrega, el equipo se desplaza al Parque Natural de Somiedo para explorar cómo la crisis climática y los incendios están obligando a los osos pardos a abandonar sus montes y acercarse cada vez más a las zonas habitadas en busca de alimento.

Junto a alcaldes, vecinos, cazadores y la Fundación Oso Pardo, el programa analiza el nuevo desafío al que se enfrenta una especie que, hasta hace pocos años, estuvo al borde de la extinción.