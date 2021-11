Prospera una PNL del PP para reconocer la ruta de Peñamellera Baja a Oviedo dentro del Camino de Santiago

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este miércoles, por 23 votos a favor y 22 en contra --los 20 del PSOE y 2 de IU-- una proposición no de ley (PNL) del PP para impulsar el reconocimiento de la ruta desde Peñamellera Baja hasta Oviedo, pasando por Covadonga, como una de las rutas oficiales del Camino de Santiago a su paso por Asturias.

El diputado del PP, José Manuel Felgueres, ha incidido en la "importancia" de ese reconocimiento para el desarrollo de los 11 concejos por los que transcurre. El parlamentario ha resaltado que en la anigüedad había peregrinos del Camino de Santiago que utilizaban un itinerario alternativo al de la costa para visitar Santo Toribio de Liébana y la Santina, en el Real Sitio de Covadonga, desde donde continuaban la peregrinación hacía Oviedo, para visitar San Salvador.

Asimismo, ha señalado que en 2015 los alcaldes de los ayuntamientos de Peñamellera Baja, Peñamellera Alta, Cabrales, Onís, Cangas de Onís, Parres, Piloña, Nava, Noreña, Siero y Oviedo firmaron un convenio para reclamar la colaboración del Gobierno autonómico para conseguir que la ruta de Covadonga que discurre por esos concejos fuese reconocida como una ruta oficial en el Camino de Santiago a su paso por Asturias.

De este modo, desde el PP solicitaron el apoyo del resto de grupos para instar al Ejecutivo a colaborar con los ayuntamientos y con la Comisión Permanente formada por estos ayuntamientos y presidida por el abad de Covadonga, realizando los trámites y gestiones necesarias para conseguir que la ruta desde Peñamellera Baja hasta Oviedo, pasando por Covadonga, sea reconocida como una de las rutas oficiales del Camino de Santiago a su paso por Asturias.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, confirmó su respaldo a la proposición, destacando el reclamo turístico y cultural que suponen Covadonga y el Camino de Santiago; al igual que el portavoz de Foro, Adrián Pumares, que reconoció el esfuerzo de los municipios para lograr este reconocimiento e incidió en la relevancia de dar a conocer rutas primitivas que, además, pueden suponer alternativas a los recorridos más transitados en determinadas épocas.

El diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, destacó que "hay evidencias científicas" de que esta ruta, que conecta dos importantes santuarios, era el primer trayecto del primitivo Camino de Santiago. En ese sentido, confirmó el apoyo a la PNL para que el Principado lidere la petición de los ayuntamientos.

Rafael Palacios (Podemos) también consideró "interesante" esta PNL para pedir coordinación entre el Principado y los ayuntamientos para poner en valor el patrimonio cultural de Asturias.

Por su parte, la portavoz de IU Ángela Vallina se mostró contraria a la iniciativa "no por tener nada en contra" de la rura jubilea sino porque "no es misión de esta cámara o del gobierno del Principado qué es o por dónde discurre el Camino de Santiago". "Tendrán que ser los historiadores los que lo acredite; no podemos hacer política con esto", apuntilló.

Finalmente, la diputada Noelia Macias argumentó el rechazado del Grupo Socialista por la existencia de un proyecto diferente, el 'Camín de los Santuarios' que, dijo, se encuentra en fase final de concreción de forma coordinada con los ayuntamientos y verá la luz próximamente.