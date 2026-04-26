La Protectora de Animales centraliza información para afectados por el criadero ilegal de Las Almenas en Gijón

Perros rescatados del criadero de Las Almenas, en Gijón - FUNDACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DEL PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias ha organizado una respuesta conjunta ante la actividad del criadero ilegal de Las Almenas, en Gijón, con el objetivo de centralizar toda la información y esclarecer los hechos y buscar soluciones para los perros afectados por esta situación.

En un comunicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, la Protectora ha anunciado la puesta a disposición de los afectados de la dirección de correo electrónico 'afectadosdelasalmenas@gmail.com' para que detallen sus casos.

De igual modo, aconsejan a quienes tengan un perro reservado que se pongan en contacto a través del email 'info@protectoradeasturias.org', para dar todos los datos necesarios de contacto e información sobre el animal.

La Fundación Protectora del Principado de Asturias ha asegurado que "toda la información recabada será tratada con la máxima seriedad y servirá como base para coordinar próximas acciones".