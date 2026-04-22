La Guardia Civil evacúa a más de 300 perros de un criadero en Gijón

Algunos de los más de 300 perros evacuados de un criadero de Gijón durante una inspección del Seprona. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil han intervenido este pasado martes en un criadero de perros de Gijón, a raíz de una denuncia ciudadana, han confirmado a Europa Press desde la Comandancia.

Hasta el centro canino, del que se evacuaron un total de 339 perros, se desplazaron, además de la Guardia Civil, personal del Principado Asturias y del Ayuntamiento de Gijón.

Según las mismas fuentes, durante la inspección realizada se han detectado "diversas irregularidades" que pudieran dar lugar a infracciones administrativas e incluso de índole penal. La Guardia Civil aún no dado por cerrada la investigación.

Inicialmente, todos los perros fueron evacuados del centro canino, ubicado cerca del Monte Areo, al Albergue de Animales de Serín, en Gijón, desde donde han sido repartidos a otros puntos de Asturias y Madrid.

Desde el Ayuntamiento gijonés, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, que ha visitado, acompañado de técnicos municipales, las instalaciones del Albergue de Serín, ha destacado que, "en un tiempo récord", se ha conseguido realojar a todos los animales.

Sobre estos ha explicado que ya estén recibiendo los cuidados pertinentes, higiénicos y veterinarios; en buena parte gracias a la colaboración de distintas protectoras, siete en total, entre Asturias y Madrid.

El edil ha señalado que están pendientes aún de conocer lo que den de sí las investigaciones de la Guardia Civil. Ha aprovechado, en este caso, para poner ya en valor la "excelente" gestión llevada a cabo por parte del personal que se ocupa del Centro Municipal de Protección Animal de Gijón.

"Creo sinceramente que el nuevo modelo que hemos impulsado y el incremento en la dotación de recursos, sumado al excelente nivel de compromiso de la actual adjudicataria, la Fundación Protectora de Animales, ha mejorado muy notablemente la capacidad operativa de este servicio municipal, permitiéndonos afrontar con la máxima eficacia una actuación muy compleja ante una situación muy grave, como sin duda es esta", ha resaltado.

"Nos tememos que, por el volumen de perros afectados en este presunto caso de maltrato animal, este sea el mayor o uno de los mayores sucesos de este tipo que se han registrado en España hasta la fecha", ha agregado Pintueles.

Unido a ello, ha mostrado su confianza en que el trabajo del Seprona y las autoridades judiciales sirva para clarificar lo sucedido y exigir las responsabilidades pertinentes a los propietarios de este criadero.

En lo que respecta a su Concejalía, ha avanzado que están estudiando jurídicamente la posibilidad de declarar a estos animales "en estado de desamparo", de tal forma que su titularidad pase a manos municipales y ello facilite, a su vez, iniciar sus procesos de adopción, de manera que estos perros puedan encontrar pronto una nueva familia y un hogar sin tener que esperar a que se resuelva un procedimiento judicial que previsiblemente se dilatará en el tiempo.