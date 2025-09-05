Protesta en Asturias contra el equipo Israel Premier Tech en La Vuelta: IU exige su expulsión

Rueda de prensa del coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, y la responsable del área internacional y de solidaridad de IU Asturias, Ana Andrés Ablanedo, para presentar acciones contra el equipo israelí de La Vuelta. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación de Territorio en el Principado, Ovidio Zapico, ha llamado este viernes a la ciudadanía asturiana a realizar una protesta "pacífica y masiva" contra la presencia del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta.

En la primera jornada de La Vuelta que pasará por el Principado, Zapico ha asegurado que la coalición de izquierdas pondrá "toda la carne en el asador" para lograr, junto a la movilización ciudadana, la "expulsión inmediata" del equipo israelí. A su juicio, su presencia se utiliza como una "herramienta de blanqueo" del genocidio en Gaza.

"Hace cuatro años con Gazprom-RusVelo no hubo ni tantos miramientos ni tantas dificultades para que fuese expulsado", ha dicho, en referencia al equipo ruso expulsado tras la invasión de Ucrania. "Lo mismo ha de pasar con Israel", ha enfatizado, asegurando que este sería el "principio del aislamiento internacional" en materia deportiva.

Ante la presencia del equipo israelí, Zapico ha asegurado que IU estará desplegada por todo el recorrido de La Vuelta en Asturias enarbolando banderas palestinas los tres días que la competición pasará por el Principado.

AUSENCIA DE CONSEJEROS EN LA VUELTA

Zapico ha juzgado "positivo" que ningún miembro del Equipo de Gobierno asturiano acuda en esta ocasión al inicio de las etapas en Asturias. No obstante, acudirá la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, al fin de etapa de hoy en el alto del Angliru. "Desconozco lo que pueda pasar en segundos niveles del Gobierno", ha replicado Zapico.

El coordinador de IU ha pedido además que se retire la cooperación institucional con la Vuelta si "persiste esta situación" en futuras convocatorias.

Por su parte, la responsable del área internacional y de solidaridad de IU Asturias, Ana Andrés Ablanedo, ha puesto el foco en la "limpieza étnica" que Israel está acometiendo en Gaza y que pretende "blanquear" a través de una estrategia de "sport washing" en La Vuelta. "Vienen a hacer propaganda del sionismo, no vienen a hacer deporte", ha aseverado.

CARAVANA DE PROTESTA

Para escenificar la protesta, se han organizado diferentes concentraciones en lugares de tránsito de la etapa, como Colombres, Llanes, Santolín de Bedón o Nava. También se producirán concentraciones en la subida del Angliru, Ciaño y Ujo.

Mañana habrá protestas en Avilés --ciudad de salida de la segunda etapa asturiana-- y el domingo, en Vegadeo.