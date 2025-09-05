Protesta contra Israel en Oviedo, justo antes de la apertura del curso académico de la Universidad

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han participado este viernes frente al edificio histórico de la Universidad de Oviedo para protestar contra Israel, coincidiendo con el acto de apertura del curso académico universitario 2025-2026, que se celebra en el citado edificio.

Bajo vigilancia policial, los asistentes a la concentración portaban banderas de Palestina y también una pancarta con el lema 'Fondos militares fuera de la Universidad. Boicot a Israel'. También tuvieron oportunidad de hablar con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que acudía al acto.

Dentro del edificio, el rector de la Universidad de Oviedo, se posicicionaba en relación a lo que está ocurriendo en Gaza y la ofensiva militar en Israel. A preguntas de los periodistas, dijo que en Gaza "se han traspasado todas las líneas rojas" y que lo que se está produciendo es un "genocidio".

Previamente, la plataforma UniOvi x Palestina, que agrupa a estudiantes, profesorado, investigadores y técnicos de la Universidad, ha distribuido una nota de prensa en el que ha criticado "el genocidio que sufre la población palestina, especialmente en Gaza, donde el Estado de Israel intensifica su asedio con total impunidad". Señalan que la Universidad de Oviedo "suspende" en su compromiso con la paz, porque participa en el proyecto Tiche, que incluye la colaboración con una empresa grieega adquirida por Israel Aerospace Industries.