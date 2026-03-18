Protesta en Gijón contra el ciclo de conferencias taurinas de Peña Astur

Cartel de la protesta de este viernes en Gijón. - ASTURIES ANTITAURINA

GIJÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturies Antitaurina ha convocado una concentración este viernes, a las 19.30 horas, frente a la sede de Caja Rural de Gijón, en el Paseo de la Infancia, coincidiendo con la celebración del ciclo de conferencias taurinas organizado por la Peña Astur.

La protesta se desarrollará en paralelo a la última de las conferencias, en la que está previsto rendir homenaje al crítico taurino Domingo Delgado, dentro de una de las citas habituales del invierno taurino previas a la presentación de los carteles de la Feria de Begoña.

Desde el colectivo han señalado que el objetivo de la convocatoria es visibilizar el rechazo a la tauromaquia durante todo el año. "Queremos que sepan que el movimiento antitaurino es atemporal, que no solo nos limitamos a manifestarnos durante el mes de agosto sino que es un movimiento que está vivo durante todo el año y con muchas ganas de luchar por los animales y por una sociedad más ética", ha afirmado la portavoz, Susana López.

Por su parte, la presidenta de la entidad, Medea López, ha criticado el apoyo a este tipo de iniciativas culturales, señalando que "no todo vale en nombre de la cultura". Aunque ha reconocido que entiende que "Caja Rural de Gijón fomenta las iniciativas culturales en la ciudad", considera que debería quedarse al margen de aquellas que son violentas y promueven el maltrato animal y que, además, generan un fuerte rechazo social, como la tauromaquia.

En este sentido, ha recordado que la entidad participa todos los años, promocionando los carteles de la feria taurina. "Por eso, este viernes, nos plantaremos allí, en la sede del Paseo de la Infancia. Para que entiendan que la tortura no es cultura", ha indicado.