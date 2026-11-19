Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2027 incluye una nueva partida en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales por importe de 1,4 millones de euros, para dar cobertura a una convocatoria de ayudas para compensaciones por siniestralidad laboral.

Se trata de un crédito ampliable, para hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación inicialmente prevista, según consta en el proyecto, consultado por Europa Press.

Se trata de una medida que el Gobierno asturiano impulsa, a raíz de la conmoción a raíz del accidente mortal ocurrido en la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025, en el que murieron cinco operarios y cuatro personas resultaron heridas leves.

El Ejecutivo ha anunciado un decreto que regulará las ayudas destinadas a mitigar el impacto sociolaboral provocado por el fallecimiento de personas trabajadoras a causa de un accidente laboral continúa avanzando en su tramitación administrativa. El plazo para remitir propuestas y observaciones dentro de este proceso participativo finalizó el pasado martes 3 de noviembre.

En una comisión parlamentaria, y en respuesta a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló que la intención del Ejecutivo autonómico era aprobar el decreto cuanto antes y, a partir de ahí, preparar la correspondiente convocatoria de las ayudas.

La medida contemplará ayudas de hasta 72.000 euros por persona o unidad familiar para familiares de trabajadores fallecidos en accidentes laborales.