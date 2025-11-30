El proyecto de presupuestos regionales para 2026 llega este lunes a la JGPA y las comparecencias arrancan el jueves

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2026 comienza este lunes su tramitación parlamentaria en la Junta General, con la presentación formal por parte del Ejecutivo regional y su admisión a trámite en la Mesa de la Cámara.

Ese mismo día, el presidente de la Junta dictará la resolución que abre el plazo para que los grupos soliciten comparecencias, plazo que se prolongará hasta las 14.00 horas del miércoles 3 de diciembre.

Según el cronograma aprobado por la Mesa y consultado por Europa Press, el mismo jueves 4 de diciembre comenzará la ronda de comparecencias ante la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, que se extenderá hasta el lunes 15.

El miércoles 3, por la tarde, la Mesa de la Cámara calificará las solicitudes de comparecencia y, a continuación, la Mesa de la Comisión fijará el calendario concreto de intervenciones de consejeras, consejeros y personas expertas.

La primera jornada de comparecencias, el jueves 4, arrancará a las 9.30 con la consejera de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y continuará a las 16.00 con la consejera de Ciencia, Industria y Empleo. El viernes 5 será el turno, también en doble sesión de mañana y tarde, de las titulares de Salud y de Educación, mientras que el martes 9 comparecerán las responsables de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, y de Medio Rural y Política Agraria.

El calendario reserva el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre para la intervención de expertos e interesados, antes de retomar el testimonio del Gobierno el viernes 12 y el lunes 15.

En esas dos últimas jornadas pasarán por la Comisión las consejeras de Derechos Sociales y Bienestar; Cultura, Política Llingüística y Deporte; Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo; y, por último, Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, que cerrará la fase de comparecencias previa al debate de enmienda de totalidad, que tendrá lugar el día 19 de diciembre, y al pleno final de aprobación de las cuentas de 2026, que será el día 29 de diciembre.

Las cuentas asturianas tienen garantizadas su aprobación, una vez que la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha confirmado su respaldo a las mismas.

En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU. Suman 22 diputados de los 45 que conforman el Parlamento asturiano, de forma que necesitan algún apoyo más para sacar las cuentas adelantes. Con el respaldo de Tomé ya lo tienen garantizado, porque 23 sufragios son suficientes para tumbar cualquier enmienda a la totalidad.