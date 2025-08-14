El PSOE aboga por aumentar las restricciones en la ZBE y advierte que la propuesta del PP es "una zonina"

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE ha considerado este jueves que la propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento es un "mero barniz", una propuesta "de postureo" que se va a quedar en "una zonina". Por eso los socialistas proponen ampliar las restricciones por lo menos a los vehículos de categoría B a partir de enero de 2026.

Así lo han indicado en rueda de prensa el portavoz del grupo Carlos Fernández Llaneza y el concejal Juan Álvarez. Este último se ha referido a las cifras y ha indicado que con la propuesta que hace el PP se dejarían de emitir 71 toneladas de CO2 de las 65.000 que se emiten en todo el concejo, lo cual resulta "un absurdo y un despropósito".

"La ZBE en Oviedo se va a quedar en una zonina que no va a ayudar a mitigar el cambio climático ni tampoco favorecerá a la ciudadanía. De de las 65.000 toneladas de emisiones de CO2 se elimarán 71, hemos gastado 9 millones y para qué, creo que en políticas medioambientales hay que ser ambiciosos y no perder oportunidades", aseguró en este sentido Carlos Fernández Llaneza.

Por ello Álvarez ha insistido en que la propuesta del equipo de Gobierno es "claramente insuficiente". "Cuando se juega de farol es importante que no se vean las cartas y el problema del concejal Nacho Cuesta es que aquí los datos los aporta el propio informe", dijo.

Ha explicado que el anillo interior que se propone afecta básicamente a calles peatonales, con lo que pocas restricciones más se van a poder hacer. En cuanto al anillo exterior, por el mismo solo circula el 3% del tráfico. "Las ciudades están afrontando de verdad el problema y aquí se pretende únicamente dar un barniz", incidió.