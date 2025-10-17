El PSOE acusa al Gobierno local de "abandonar" a los gijoneses por no consignar partida para ayudas a fachadas

Los socialistas critican el "continuismo" en Servicios Sociales y que en Juventud no haya "siquiera un proyecto"

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal socialista de Gijón Marina Pineda ha tildado de "continuista" el proyecto de presupuestos del Gobierno municipal para 2026, al tiempo que ha afeado su "marcado carácter ideológico".

Según una nota de prensa del PSOE gijonés, en materia de Urbanismo el Equipo de Gobierno presenta un presupuesto "poco ambicioso y decepcionante".

"Foro abandona nuevamente a los vecinos y a las vecinas y no consigna ni un euro para el abono de fachadas pendientes", ha recriminado al concejal del área, Jesús Martínez Salvador, al que ha reprochado que no cumpliera con su compromiso de liquidar la citada deuda entre este año, el próximo y 2027, a razón de cuatro millones de euros por año. "De momento, en 2025 no se ha pagado nada y para 2026 tampoco se prevé ni un euro", ha recalcado Pineda.

Con respecto a la intención del Gobierno local de comprar la finca La Isla para la ampliación del Jardín Botánico en este año, ha llamado la atención sobre que, para ello, se tendría que tramitar una modificación presupuestaria en el Pleno de noviembre y la tramitación se prolongaría más allá del cierre del ejercicio.

Por otro lado, el PSOE ha criticado la "raquítica" inversión de 300.000 euros para comprar nueva vivienda. "Dudamos mucho que Emvisa pueda llegar a concretar compra alguna puesto que el mercado inmobiliario lleva un ritmo al que la empresa no se adapta, debido a sus rígidos procedimientos", ha opinado.

A mayores, ha considerado "lo más escandaloso" el que Ayuntamiento se gaste la misma cantidad para anticipar el IVA de la venta de las parcelas del Plan Llave, cuyo pago en especie no se recibirá hasta 2027. "Para 2025 no hay ninguna previsión para enfrentarse problema de acceso a vivienda", ha lamentado.

Con respecto al área de Servicios Sociales, Pineda ha visto este presupuesto como "claramente ideológico que perpetúa el asistencialismo", al depender en un 54 por ciento de las aportaciones del Principado de Asturias.

Muy crítica ha sido la edil, también, con el hecho de que el área de Juventud, cuyas competencias fueron trasladadas a la Concejalía de Relaciones Institucionales, no tengan una hoja de ruta definida, a su parecer.

DIVERTIA

Por otro lado, el PSOE ha arremetido contra la nueva subida de presupuesto de Divertia. "Se incrementó en más de un 50% en los dos últimos años y para 2026 vuelve a subir, para convertirse en ese agujero negro por el que se escapa el dinero municipal", ha remarcado Pineda, quien ha considerado que lo más preocupante es que solo se aumentan las partidas de Festejos.

"Congelan los presupuestos del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, bajan el del Teatro Jovellanos, pero suben los Paseos Gastros, patrocinios y efemérides varias", ha alertado la edil socialista.

En otro orden de temas, Pineda se ha referido al actual conflicto que se vive en torno al Antroxu, relacionado con el retraso de la emisión de las licencias pertinentes para los ensayos de grupos y charangas, que aún no han podido comenzar los preparativos para los concursos de 2026.

"Tenemos una fiesta declarada de interés turístico regional en temporada baja, además, y en lugar de potenciarla, solo se ponen trabas dejando claro que la apuesta del Gobierno municipal solo pasa por montar chiringuitos privados en espacios públicos", ha opinado.