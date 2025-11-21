El PSOE acusa al PP de "dinamitar" las negociaciones para el nuevo modelo de políticas sociales

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al PP de "dinamitar" y "romper de forma unilateral" las negociaciones para un pacto de reorganización de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

"En julio, acogimos con ilusión y compromiso la invitación del equipo de gobierno para abordar una revisión del modelo de políticas sociales; hicimos aportaciones con un extenso documento el 22 de agosto y reiteramos nuestro ofrecimiento para logar alcanzar un consenso. Esta mañana, el PP ha intentado dinamitar el proceso, registrando como proposición de urgencia a la comisión de la próxima semana un documento que solo busca 'un lo tomas o lo dejas", ha resumido la concejala socialista Marisa Ponga.

"En lugar de buscar un pacto estable y consensuado que garantizase una reorganización eficaz, transparente y justa de los Servicios Sociales municipales, han decidido romper las negociaciones para imponer un plan que es básicamente el mismo que el mismo que el equipo de gobierno nos hizo llegar en verano", ha explicado Ponga.

La edil ha acusado a la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, de actuar "de mala fe". "El 28 de agosto, la edil nos solicitó, de cara a 'sentarnos a negociar', que le resumiésemos nuestros objetivos fundamentales dentro de esa reorganización, documento que le remitimos ese mismo día, pero la llamada a negociar nunca se produjo", ha relatado la socialista.

La edil socialista ha lamentado que el equipo de gobierno "prefiera imponer un modelo opaco, improvisado y orientado al recorte, antes que avanzar hacia un sistema moderno, adaptado a las realidades sociales y centrado en la calidad del servicio público". Según Ponga, la postura del PP supone "un retroceso grave para Oviedo, que se merece unos Servicios Sociales a la altura de una ciudad que quiere ser referente en cohesión y bienestar".

Ponga ha insistido en que el PSOE llevaba meses trabajando de manera constructiva, aportando propuestas realistas y escuchando las necesidades planteadas tanto por profesionales como por entidades sociales. Sin embargo, "el PP ha decidido imponer un modelo vacío, una declaración hueca y sin compromisos presupuestarios o de aumento de las plantillas", ha concluido.