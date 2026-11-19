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OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez, han ofrecido este jueves una rueda de prensa en la para dar a conocer un informe que pone de manifiesto que, aunque resulta "viable" la celebración de conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo, se trata de un "recinto complicado con dificultades técnicas tanto provenientes del sistema propio acústico como el de la propia morfología del espacio".

Según el concejal Juan Álvarez, el principal problema que cita el estudio es de la resonancia de los de los de los graves en dicho recinto lo que complicará la acustica de los conciertos. Así, el informe dice explícitamente que "habrá dificultades para aquellos tipos de música que tengan sonidos más graves como pueden ser el reggaeton, el trap, música electrónica" y en este sentido ha incidido en que "esa base rítmica es utilizada por prácticamente en 50 o 60% de lo que viene de los grupos que vieron a San Mateo el último último año".

"Todo esto va a generar graves dificultades a los artistas y este este documento las previene de alguna manera", ha explicado Juan Álvarez.

No obstante ha resaltado que el mayor de los riesgos que establece el informe es la proyección del sonido de lo que se genera el interior al exterior. Explica el edil que en una única prueba que hicieron, todas las estaciones que se repartieron en trece puntos alrededor de todo el de todo el Palacio de los Deportes, en las trece se superaban los límites establecidos.

Por ello desde el PSOE han incidido en que le generan muchas dudas cuáles fueron los objetivos que se fijaron en el modificado del proyecto que supuso un incremento de 6 millones de euros, para facilitar el uso del Palacio como recinto para conciertos

"Qué condiciones acústicas tenían antes de su modificado y qué condiciones se acústicas tuvo después", se han preguntado los socialistas.