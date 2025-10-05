El PSOE alerta de la baja ejecución del Plan de Excelencia Turística en Oviedo

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha alertado este domingo de la "casi nula" ejecución del Plan de Excelencia Turística, financiado con fondos europeos, y ha advertido del "riesgo real de que la ciudad pierda parte de esas ayudas" si el Gobierno municipal no acelera su ejecución antes del 30 de junio del próximo año, fecha límite para justificar las inversiones.

"Tras preguntar en la comisión correspondiente, el concejal de Hostelería y Turismo nos ha asegurado que van a acelerar, pero la realidad es que, a nueve meses de que venza el plazo, solo han sido capaces de gastar 30.000 euros de los 2,1 millones de euros que ingresó el Ministerio al Ayuntamiento el 17 de abril de 2024", ha explicado el edil socialista en nota de prensa.

García Monsalve ha señalado que el equipo de gobierno "ha tardado un año y medio en contratar la gerencia del plan", externalizada el mes pasado. Además, las actuaciones previstas en el documento siguen sin iniciarse o están en una fase "muy preliminar", pese a que el Ayuntamiento dispone "desde hace tiempo" de los recursos necesarios.

García Monsalve ha advertido además de que no sería la primera vez que el gobierno del PP pierde fondos europeos: "Ya hemos visto cómo la falta de planificación y de gestión del PP ha supuesto la pérdida de 10 millones de euros en otros programas financiados con fondos europeos", ha subrayado.

"El equipo de gobierno de Canteli acostumbra a sacar pecho cuando consigue financiación europea, pero estaría mucho mejor que dejase las celebraciones para cuando complete un programa con éxito", ha acusado, recordando que dejó sin gastar 4,3 millones de los fondos Edusi o "tuvo que devolver con intereses los 2,4 millones para la reforma de El Fontán y, además, pagar intereses por ello".

Por estas razones, el concejal del Grupo Municipal Socialista exigirá en la próxima comisión de Economía y Turismo un informe detallado sobre el grado de ejecución del plan de Turismo, pero también del resto de actuaciones financiadas con fondos europeos y exigirá al PP que explique las causas de los retrasos y las medidas que prevé adoptar para cumplir los plazos comprometidos.