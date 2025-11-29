El PSOE analiza las medidas del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Jornada con motivo del 25N - PSOE

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista de Gijón ha acogido este sábado la jornada '25N: Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Factores de Riesgo' en la que han participado entidades del tercer sector.

Ha girado en torno a tres grandes bloques con un doble objetivo: analizar las medidas del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su aplicación en mujeres en situación de vulnerabilidad, así como los factores de riesgo asociados.

Para ello, ha estado presente Lidia Guinart Moreno, Diputada y presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; Jéssica García Brión, trabajadora social de Cocemfe Asturias; Esther Rodríguez Noval, psicóloga y coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) en Asturias; Andrea Vega García, técnica del proyecto eslabón/grupo de mujeres de la Red de Inclusión Activa de Gijón (REDIA); Hermineh Hovasapian Mirzakhanian y Scholastique Armande Ndingandilim, ambas del servicio de Interpretación, Traducción y Apoyo de 'Mujeres Migrantes Rompiendo el Silencio' de ACCEM; y Adela Gabarri Jiménez, presidenta de la Asociación Gitana de Gijón.

En rueda de prensa, la secretaria de Igualdad del PSOE gijonés, Gretel Villanueva, ha explicado que la primera parte de la jornada se centró en conocer las principales medidas de la renovación del pacto, suscrito por todos los partidos políticos a excepción de Vox; en la segunda mesa se analizaron los factores de riesgo en mujeres con discapacidad, mujeres en situación de trata y/o explotación sexual y mujer sin hogar; y en la tercera mesa los de mujeres jóvenes, migrantes y gitanas.

"Queremos conocer la raíz y plantar la semilla para que este sea un espacio abierto y sigamos trabajando juntas. Uno de los caminos que entendemos para trabajar la prevención y sensibilización es conocer de primera mano cuáles son esos factores de riesgo, que suelen estar enmascarados en mujeres en situación de vulnerabilidad", aseguró.

Por su parte, Lidia Guinart Moreno ha profundizado en la renovación y actualización del Pacto que se aprobó el pasado 26 de febrero y que dobla las medidas del primer pacto firmado en 2017. Son en total 461 medidas con varios ejes innovadores e inciso especial en la violencia vicaria, económica y digital.

En relación con la jornada, ha señalado que el pacto contempla de forma transversal las especiales vulnerabilidades que se añaden por ser mayor, joven, menor, mujer en ámbito rural, mujer con discapacidad o migrante. Por ejemplo, casi 40 medidas están dirigidas a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

"El gobierno está poniendo en ruta el pacto de estado concretamente con algunos desarrollos legislativos como son el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria o el proyecto de ley en tramitación que ampara y protege a los menores de edad en los entornos digitales", apuntó.

Asimismo, ha querido recordar que este año 2025 se han transferido a las comunidades autónomas 180 millones de euros, 5'3 millones para Asturias, medio millón más que en 2024, de los cuales Gijón recibió 115.000 euros. En ese sentido ha hecho un llamamiento para controlar que ese dinero se dedique en su totalidad al fin previsto, porque son fondos finalistas.

La directora general de Igualdad del Principado, Vanesa Fernández García, hizo hincapié en la necesidad de dar a conocer los recursos y acciones que se llevan a cabo para que las mujeres sepan a dónde acudir y la sociedad se conciencie de que hay que seguir avanzando. "Es muy importante escuchar a las entidades que trabajan con esas mujeres, escuchar los relatos, porque con toda esa información, las instituciones tienen que hacer políticas públicas de igualdad que lleguen a las mujeres", concluyó.