El PSOE aplaude el presupuesto de la Noche Blanca de Oviedo: "recupera una relevancia que nunca debió perder"

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha mostrado su satisfacción porque la próxima edición de la Noche Blanca recupere "una relevancia que nunca debió perder" al incrementarse su presupuesto a 220.000 euros.

En una nota de prensa, el edil ha explicado que el Ejecutivo local ha detallado que al presupuesto y programa de actividades aprobado por la FMC y que ronda los 130.000 euros, "se sumarán otras actividades gestionadas desde la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031".

El presupuesto total se aproximará a los 220.000 euros, un nivel similar al de las ediciones de esta cita cultural "abierta a la ciudadanía previas a los recortes de este mandato". "Es una apuesta en el buen camino, pero que no debe limitarse a un esfuerzo puntual este ejercicio, sino que debe ser sostenido en el tiempo", ha opinado Ballina.

El PSOE ha recordado que la Fundación Municipal de Cultura, en 2023, recortó de 212.087 a menos de 56.300 euros el presupuesto de esta cita y apenas sumó hasta los 60.800 euros el año pasado. "Fue una Noche Blanca que podía haber servido para lanzar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura, una oportunidad perdida, Esperamos que el esfuerzo de este año no llegue tarde", ha valorado el edil.