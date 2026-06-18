El PSOE asturiano acusa a Feijóo (PP) de "blanquear" a Vox

Archivo - El secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - PSOE - Archivo

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no cerrar la posibilidad de un gobierno con Vox.

Para el número dos de la FSA-PSOE, lo más preocupante no es solo que Feijóo acepte gobernar con Vox. "Lo verdaderamente alarmante es que haya decidido blanquear su proyecto político y presentarlo como una opción equiparable a cualquier otra fuerza democrática. Cuando afirma que no va a 'demonizar' a Vox, lo que está haciendo es normalizar un discurso que erosiona consensos democráticos construidos durante décadas", ha criticado el socialista asturiano.

A juicio de Fernández Huerga, las manifestaciones de Feijóo son "un paso de enorme gravedad para la democracia española". Ha dicho que el líder del Partido Popular ha dejado de "esconderse" y ya no presenta a Vox como un socio circunstancial, sino como un aliado plenamente legítimo para llegar al poder.

Para Huerga, Feijóo ha decidido "asumir como normal que la extrema derecha forme parte del Gobierno de España y que Santiago Abascal sea su vicepresidente. No es una hipótesis. No es una excepción. Es su plan".

"Durante años, el presidente del PP intentó proyectar una imagen de moderación mientras permitía que Vox condicionara gobiernos autonómicos y municipales. Hoy esa máscara ha caído. Ha reconocido públicamente que está dispuesto a compartir el Consejo de Ministros con un partido que cuestiona derechos fundamentales, ataca la igualdad entre hombres y mujeres, niega la violencia machista, señala a colectivos vulnerables y alimenta el enfrentamiento social", ha indicado Huerga.

El PP, considera el socialista, ya no puede presentarse como un partido de centro mientras "abre de par en par la puerta de las instituciones a la extrema derecha".

Huerga considera que España necesita "estabilidad, convivencia y respeto institucional, no un Gobierno condicionado por quienes cuestionan derechos, enfrentan a la sociedad y utilizan el miedo como herramienta política".