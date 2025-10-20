El PSOE carga contra un presupuesto para 2026 "continuista y falto de concreción"

Archivo - La concejala del PSOE del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda. - EUROPA PRESS - Archivo

Pineda critica que Consumo destine 200.000 euros a un nuevo evento navideño

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha criticado de las cuentas presentadas por el Gobierno local para 2026 que es un presupuesto "continuista, falto de concreción y que ni siquiera recoge los compromisos fijados en el Acuerdo de Concertación Social".

Pineda, según una nota de prensa del PSOE gijonés, ha considerado que, el proyecto presupuestario presentado por la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha puesto en evidencia, a su juicio, la "incapacidad" de esta última, al "limitarse a dar cifras genéricas sin detallar las cuantías especificas destinadas a cada proyecto".

Entre otras cosas, la concejala socialista ha afirmado que se reducen 200.000 euros del dinero destinado al personal del servicio de Innovación.

Para los socialistas, en el presupuesto no figura "ningún" proyecto innovador y se limita a dar continuidad a los programas ya existentes.

Ha llamado la atención, asimismo, sobre que aunque se anuncie el refuerzo del programa de Talleres de Empleo, no se refleja ninguna cantidad en el presupuesto para nuevos talleres.

A esto ha sumado que el Gobierno local tampoco contempla ninguna partida para acondicionar la antigua Fundación Metal, a excepción de la parte en la que habilitarán el nuevo punto de atención ciudadano.

"Resulta significativo que justifiquen la carencia de recursos para nuevas Escuelas Taller y Talleres de Empleo en la falta de espacios municipales cuando hay un espacio para ello como es la Fundación Metal, al que no le dedican ni un solo euro", ha recriminado Pineda.

Tampoco, según la edil del PSOE, se consigna presupuesto para la creación de nuevos espacios demostradores, a pesar de que el acuerdo de concertación establece la creación de cuatro nuevos espacios. Pineda, a este respecto, ha planteado ubicar uno de esos puntos en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

En otro orden de asuntos, ha afeado al Gobierno municipal que en Consumo se prevé un gasto de 200.000 euros para licitar un contrato para la realización de actividades navideñas, que incluirá un gran mercadillo y otro 'Paseo Gastro'.

"La concejalía de Atención a la Ciudadanía se suma a la tendencia de dar negocio a empresas privadas a costa de los recursos municipales", ha lamentado Pineda.

Por otro lado, ha remarcado que la partida para políticas de Igualdad ligadas al empleo y al desarrollo económico reduce en casi un 85 por ciento las cantidades fijadas por el Acuerdo de Concertación Social.

"De los 93.000 euros previstos en el Acuerdo de Concertación Social para políticas de igualdad ligadas al empleo y al desarrollo económico, solamente se consignan 14.000 euros", ha afirmado Pineda.