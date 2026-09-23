PSOE y Convocatoria buscarán medidas "imaginativas" para hacer frente al incremento del coste de la vida

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha aceptado este miércoles en el debate de orientación política la petición que le ha planteado el portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más Asturies-IAS, Xabel Vegas, para buscar fórmulas que permitan afrontar ese problema que supone actualmente el incremento del coste de la vida.

"Yo les digo que sí, que vamos a sentarnos a definir una medida concreta para que figure dentro de los presupuestos de Asturias del año 2027", ha afirmado Barbón en la respuesta a Vegas.

El dirigente asturiano ha dicho que está abierto a medidas "imaginativas" que consigan paliar ese incremento del coste de la vida y de la cesta de la compra, dado que muchas personas, ha dicho, están renunciando a comprar cosas por el coste de las mismas.

En su intervención, Vegas también había pedido que Asturias sea la primera comunidad en acoger a menores migrantes que están en Ceuta. Barbón se ha referido a la situación en esa comunidad autónoma y ha criticado la "actitud de Marruecos" en relación con lo sucedido, aunque ha subrayado que "lo uno no quita lo otro" en referencia a la necesidad de controlar las fronteras y respetar los derechos humanos.

Barbón ha destacado que hay políticos en Ceuta, condenados, inhabilitados judicialmente por haber firmado órdenes de expulsión sin seguir la tramitación que dice la ley, y ha recordado que el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha afirmado que no se pueden devolver porque eso sería un delito y lo prohíbe la ley.

El dirigente asturiano ha subrayado que para que el menor pueda retornar, tienen que querer retornar, y ninguno quiere, mientras que en el caso de los adultos ha precisado que "solicitan asilo, no se pueden retornar. Barbón entiende el "miedo" de la gente ante "una avalancha de 80.000 personas entrando a una ciudad.

Sin embargo, ha insistido en que Marruecos no puede justificar bajo ningún concepto esa "ocupación y esa violación de la integridad territorial". No obstante, ha reiterado que el refuerzo del control de las fronteras no es incompatible con el respeto a los derechos humanos.