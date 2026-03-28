El PSOE critica el "afán recaudatorio" del equipo de gobierno de Llanes con la zona azul en Semana Santa

Archivo - Llanes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Llanes ha criticado este sábado el incremento "abusivo" en el coste de anular una denuncia en la zona azul que el Ayuntamiento está aplicando durante la Semana Santa, vigente desde el viernes y hasta el lunes 6 de abril, en horario de 9.00 a 20.00 horas.

Según los socialistas, esta subida, que eleva el importe de 4 a 30 euros, refleja un claro "afán recaudatorio" por parte del Consistorio, más que una política de movilidad o de ordenación del tráfico coherente.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, ha dicho que pasarse cinco minutos de la hora tiene un "coste inasumible", sobre todo con las dificultades de aparcamiento que existen en Llanes.

"Cualquier despiste de apenas unos minutos puede suponer un gasto muy elevado, algo que es claramente injusto y desproporcionado", ha lamentado.

Torre añade que no solo se paga desde el primer minuto, suprimiéndose la primera media hora gratuita que beneficiaba a los vecinos para la realización de gestiones, sino que, además, si no se ha sacado ticket, la anulación de la sanción es de 30 euros, que pueden incrementarse a 100 si no se abona el mismo día. Además, si te pasas del tiempo estipulado teniendo ticket, la anulación es de 15 euros, cuando antes era de 4.

Además, afirma que la franja de gratuidad entre las 14.00 y las 16.00 horas y los domingos también ha sido eliminada, agravando aún más la situación por la falta de aparcamiento.

"Las sanciones elevadas no fomentan la rotación de vehículos ni mejoran la movilidad, lo que hacen es castigar y generar rechazo hacia la gestión del Ayuntamiento", ha insistido.

Por todo ello, el PSOE de Llanes exige que se revise la política de movilidad y que se adopten soluciones que faciliten el estacionamiento, protejan a los residentes y visitantes, y eviten que un despiste se convierta en un "castigo injusto".

Para los socialistas, la Semana Santa debería ser un momento "para el turismo, disfrute y también el trabajo y vida local, no una ocasión para incrementar la recaudación municipal a costa de quienes viven y visitan Llanes".