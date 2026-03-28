El PSOE critica el "olvido" del polideportivo de Trubia y exige compromisos

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha criticado este sábado la situación de "parálisis" y "olvido" que sufre el proyecto del polideportivo de Trubia, una infraestructura que considera el "reflejo del abandono" del equipo de gobierno hacia esta localidad.

Sánchez Santa Bárbara ha recordado que, a pesar de que el alcalde anunció en diciembre de 2022 que las obras comenzarían "con total seguridad" en 2023, la realidad es que tres años después "no se ha movido una sola piedra".

La edil socialista ha alertado de que la situación es aún más preocupante tras comprobar que el proyecto ni siquiera figura en el Plan de Inversiones Plurianual que acompaña a los presupuestos de 2026.

Según ha explicado la concejala, lo que se presentó en su día como una actuación inminente se ha convertido en una "espera desesperante" para los vecinos.

"Hoy no hay fecha comprometida ni prevista; el polideportivo parece estar indefinidamente aplazado", ha lamentado. Desde el Grupo Municipal Socialista insisten en que los equipamientos deportivos no son un lujo, sino servicios públicos.

En este sentido, Sánchez Santa Bárbara ha alertado de una clara "desigualdad territorial", señalando que mientras el proyecto se retrasa, los equipos de deporte base de Trubia se ven obligados a desarrollar sus actividades en condiciones "manifiestamente insuficientes" en comparación con el resto del concejo.

Ante esta falta de avances, la concejala ha presentado un ruego formal en la comisión de Educación y Deportes en el que exige al equipo de gobierno que "informe con absoluta claridad sobre el estado real del proyecto y que ofrezca a la ciudadanía un calendario de ejecución concreto".

Asimismo, el PSOE insta al Ayuntamiento a iniciar de forma inmediata todas las actuaciones previas necesarias para que "el polideportivo de Trubia deje de ser una promesa electoral y se convierta, finalmente, en una realidad para los vecinos".