El PSOE critica que Oviedo se quede fuera del Fondo Asturiano de Cooperación y Solidaridad

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Marisa Ponga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Oviedo ha criticado que el Ayuntamiento no se haya incorporado al recién constituido Fondo Asturiano de Cooperación y Solidaridad, una entidad impulsada por el Gobierno del Principado para facilitar la colaboración entre municipios en materia de desarrollo y solidaridad internacional. La concejala socialista Marisa Ponga ha lamentado que la capital asturiana se haya quedado fuera de una iniciativa que cuenta inicialmente con doce entidades socias fundadoras.

Ponga ha reprochado al equipo de gobierno que haya justificado su decisión por su disconformidad con los plazos de constitución del fondo. "No se pueden poner excusas administrativas cuando precisamente lo que se trata es de demostrar el compromiso político con las políticas de desarrollo", ha señalado.

La edil socialista considera que la ausencia de Oviedo es una muestra del retroceso de las políticas municipales de cooperación internacional. En este sentido, ha recordado que la partida destinada a cooperación al desarrollo ha pasado de los 735.000 euros de 2019 a los 350.000 actuales, según los datos facilitados por el grupo municipal.

Asimismo, ha señalado que en 2024 seis iniciativas quedaron excluidas de las ayudas por insuficiencia presupuestaria y ha criticado la posterior implantación de convocatorias bianuales, así como los retrasos en el abono de las subvenciones y la falta de convocatoria de los órganos de participación.

Ponga también ha recordado que el Ayuntamiento eliminó la partida específica para emergencias humanitarias, lo que, a su juicio, ha dejado a Oviedo sin capacidad presupuestaria propia para responder a situaciones extraordinarias como catástrofes naturales o crisis humanitarias.

La concejala ha aludido además a un reciente informe de la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa), que, según ha indicado, sitúa a Oviedo entre los municipios con mayor retroceso en cooperación internacional y describe su evolución como la más irregular entre los principales concejos asturianos.

"Las organizaciones necesitan estabilidad para planificar su trabajo y las personas destinatarias de esos proyectos no pueden esperar a que el Ayuntamiento resuelva sus problemas de gestión", ha afirmado.