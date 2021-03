El PSOE critica a PP y Cs por "rechazar" programas de inserción sociolaboral para mujeres vulnerables

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha criticado este martes al equipo de gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, por rechazar "poner en marcha programas de inserción sociolaboral específicos para mujeres vulnerables".

"El gobierno se ha instalado en el conformismo y no mueve un dedo para impulsar nuevas acciones que combatan la crisis social provocada por la pandemia", ha lamentado Ponga en nota de prensa.

La edil recrimina a PP y Ciudadanos que esta mañana hayan rechazado en la comisión de Políticas Sociales "la iniciativa del Grupo Socialista para que el Ayuntamiento ponga en marcha programas específicos de inserción sociolaboral para mujeres vulnerables, un colectivo que ha sido especialmente golpeado por la pandemia".

"La falta de compromiso del PP y Ciudadanos con las necesidades sociales más urgentes resulta obscena en un momento como el que vivimos. Están instalados en el conformismo sin mover un dedo para realizar el esfuerzo extra imprescindible para paliar la crisis social que padecemos. Se dan toda la prisa del mundo para resolver las demandas de ciertos sectores económicos, pero cuando se trata de las personas no hay urgencia ni ambición para lograr una mejor atención", sostiene Marisa Ponga.

Para la concejala la actitud del gobierno local de PP y Ciudadanos ante esta iniciativa es "otro ejemplo palmario de su falta de compromiso con las políticas de Igualdad".

Por otro lado, dentro del debate de la comisión de Políticas Sociales, Ponga se mostró preocupada "por la actual falta de cobertura administrativa y presupuestaria para las iniciativas que el equipo de gobierno anunció hace unos días en materia de vivienda".

"Habíamos solicitado el expediente y nos contestaron que no existía, así que no sabemos cómo se va a desarrollar la atención a las personas en exclusión que necesiten una vivienda. A día de hoy la única certeza que tenemos es que aún no hay crédito disponible, ni convenio y la concejala de Políticas Sociales no ha querido o no ha sabido dar explicaciones. Queremos que aclare si ha permitido que se inicie esta actividad sin tener aprobado el nuevo convenio", concluye Ponga.