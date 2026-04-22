El PSOE critica las "promesas infladas" de Canteli en el mercadillo de La Corredoria en Oviedo y lamenta su "fracaso"

Archivo - Los concejales del PSOE de Oviedo Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llaneza (Portavoz) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha criticado el "fracaso" de la organización del mercadillo semanal de La Corredoria y ha cargado contra las "promesas infladas" del alcalde Alfredo Canteli sobre este proyecto.

En una nota de prensa, Monsalve ha recordado que el regidor presentó "con declaraciones grandilocuentes" el mercadillo, prometiendo "convertirlo en el mercadillo de Asturias" y en un motor económico para el barrio. "Apenas siete meses después ha devenido en un ejemplo más de la improvisación, desorganización y mala gestión de este equipo de gobierno", ha criticado.

Para el edil, "lo que el alcalde vendió como un proyecto estrella para transformar la economía del barrio se ha quedado en un mercadillo mal planificado, mal gestionado y cada vez más vacío". El concejal socialista ha añadido que "la distancia entre la propaganda inicial y la realidad actual es enorme, y la están pagando tanto los vendedores como los vecinos".

El origen de esta situación radica, según sostiene el concejal, "en la falta total de planificación y en la ausencia de diálogo con el sector". El Ayuntamiento "ha impuesto un modelo sin contar con los profesionales, limitándose a una única reunión convocada de forma precipitada días antes de la inauguración, sin margen real para introducir mejoras ni corregir deficiencias".

Desde entonces, ha argumentado Monsalve, la gestión ha estado marcada por "la opacidad, la falta de información y una sucesión de decisiones erráticas".