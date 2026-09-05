El PSOE cuestiona la adjudicación de la concesión del quiosco del Parque de Invierno de Oviedo

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Oviedo ha pedido explicaciones al equipo de gobierno municipal por la adjudicación de la concesión del quiosco del Parque de Invierno, tras detectar deficiencias en la propuesta técnica presentadas por la única oferta participante.

El concejal socialista Jorge García ha anunciado que llevará este asunto a la comisión de Economía para aclarar las razones por las que se ha considerado válida la propuesta. Según ha expuesto en una nota de prensa, la oferta obtuvo 5 puntos sobre 20 en los criterios sujetos a juicio de valor, la puntuación más baja posible en aspectos como la prestación del servicio, horario de apertura, recursos materiales y mejoras.

La concesión fue aprobada por la Junta de Gobierno Local a favor de un empresario hostelero por un canon anual de 7.900 euros y un periodo inicial de cinco años, prorrogable por otros cuatro. El procedimiento había fijado un canon mínimo anual de 7.365,12 euros.

García ha puesto el foco en el programa de apertura exigido en los pliegos. Según el informe de valoración de Contratación, la memoria presentada se ha limitado a fijar días y horarios de funcionamiento, sin desarrollar el programa requerido. "Los pliegos son la ley del procedimiento y vinculan tanto a los licitadores como a la Administración", ha recordado el edil.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado que el gobierno local explique por qué no se ha propuesto la exclusión de la oferta, qué criterios han justificado su admisión y si se llegó a valorar la posibilidad de declarar desierto el procedimiento por falta de calidad técnica.